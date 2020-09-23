  • Gold Runner Exploration – Eisschmelze legt massives Gold- und Silber-System frei

    Die kanadische Gold Runner Exploration kombiniert hochgradige Gold-Silber-Ziele im Golden Triangle mit tiefen Carlin-Targets in Nevada – und bietet damit gleich zwei spekulative Explorationshebel.

    BildWenn das Eis schmilzt, kommen verborgene Schätze ans Licht – und wenn modernste Geophysik durch dicke Vulkangesteinsschichten blickt, eröffnen sich riesige neue Lagerstätten-Potenziale. Genau diese faszinierende Kombination bietet Gold Runner Exploration (CSE: GRUN | FRA: CE70). Das Unternehmen positioniert sich mit einem strategisch extrem smarten Portfolio in zwei der besten Bergbau-Jurisdiktionen der Welt: „High-Grade“-Chancen im kanadischen Golden Triangle treffen auf potenziell hochvolumige Tiefen-Ziele in Nevada.

    Das 8.471 Hektar große Flaggschiffprojekt Golden Girl liegt im geologisch hochgradig relevanten Stikine-Gesteinspaket von British Columbia – nur 60 Kilometer westlich der Eskay Creek Mine und 20 Kilometer westlich der Snip Mine. Die eigentliche Sensation ist hier jedoch das Timing: Der fortschreitende Gletscherrückzug hat Flächen freigelegt, die jahrzehntelang physisch unerreichbar waren.

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