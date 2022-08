25. Mladi Levi Festival in Ljubljana

Der symbolische Ticketpreis für Aufführungen und Veranstaltungen betrug 1 Euro.

(von Dieter Topp). Zum 25. Mal fand das internationalen Festival Mladi Levi (Junge Löwen) vom 19. bis 27. August 2022 in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana statt und offerierte interdisziplinäre darstellende Künste verbunden mit diskursiven Programmen.

Mladi Levi wird von Bunker organisiert, einer slowenischen Non-Profit-Organisation mit Fokus auf Produktion und Präsentation von zeitgenössischem Theater und Tanz, dazu auch Bildungs- und Diskursprogrammen. Die in Ljubljana ansässige, international agierende Bunker Gruppe mit künstlerischer Programmatik erarbeitet sozialpolitische und ökologische Themen im aktuell kulturellen Umfeld.

Die berwundenen Jahre besonderer politischer und auch pandemischer Herausforderungen ließen heuer – fast wie jeden Sommer des vergangenen Vierteljahrhunderts – das Festival wieder unbeschwerter stattfinden und die Bunker präsentierte Künstler aus europäischen Ländern, Chile, Mexiko und Thailand.

Thailand (Wichaya Artamat), Chile (Ebana Garin, Luis Guenel), Mexiko (Daniel Alberto Victoria), Serbien (Skart, Bojana Robinson), Kroatien (Sinisa Labrovic), Italien (Alessandro Sciarroni), Deutschland (Julian Hetzel), Belgien (Dag Taeldeman & Andrew Van Ostade, Silke Huysmans & Hannes Dereere) und Slowenien (Katja Legin, Neja Tomsic, Tanja Radez & Nada Zgank, Petra Varl, Jaka Zeleznikar).

Ein besonderer Schwerpunkt lag diesmal auf der Präsentation des Programms Create to Connect -> Create to Impact (CtC -> CtI), einem gemeinsamen Projekt von sechzehn europäischen Kultur- und Forschungsorganisationen zum Aufbau starker und dauerhafter Verbindungen in der Gesellschaft mit Wirkung in Bezug auf Veränderung, Innovation, Empowerment und Emanzipation von Künstlern, Kulturschaffenden, Forschern und Publikum. Das neun Jahre andauernde Projekt unter Federführung von Bunker fand beim 25. Mladi Levi Festival seinen Abschluss.

Das Festivalprogramm wurde zumeist im Alten Kraftwerk in Ljubljana präsentiert, einem Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert. Seit den 1990er Jahren wird dieses Wahrzeichen der Industriearchitektur für künstlerische Zwecke genutzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PPS Promotion-Presse-Service

Herr Christian Bauer

EU-Kulturzentrum Haus Jakobholz 10

52391 Köln-Vettweiss

Deutschland

fon ..: +492424-90 80 440

web ..: http://www.kfe.de/

email : pps@kfe.de

PPS – Promotion-Presse-Service Agentur wird Christian Bauer und Dieter Topp, Künstler und Publizist, verwaltet.

PPS bietet Aussendungen an im Bereich Kultur und Kultur-Politik, unter besonderem Aspekt von Sprechtheater, Ballett, Musik und Musiktheater, Kunst, Kunstausstellungen und Kulturtourismus.

PPS – Aussendungen gehen an Redaktionen in der Bundesrepublik, nach Österreich und in den deutschsprachigen Bereich von Belgien und Niederlande an Print-, TV-, Radio-, Online – Redaktionen, Medienschaffende und PR-Verantwortliche, sowie offene Kulturkanäle.

PPS-Promotion-Presse-Service gehört zur Pressestelle KulturForum Europa:

Eine europäische Begegnung. Das KulturForum Europa e.V. wurde auf Initiative von Hans-Dietrich Genscher 1992 zur Förderung des gemeinschaftlichen europäischen Gedankens auf allen Gebieten der Kultur gegründet. Gegenseitige Beachtung und Toleranz sollen als Beitrag zur Völkerverständigung vorangetrieben werden.()

Pressekontakt:

PPS Promotion-Presse-Service

Herr Christian Bauer

EU-Kulturzentrum Haus Jakobholz 10

52391 Köln-Vettweiss

fon ..: +492424-90 80 440

web ..: http://www.kfe.de

email : pps@kfe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Den September genießen auf Wasserschloss Mellenthin