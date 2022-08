Sommer – die neue CD von Tiffany

Ein Album voller Fröhlichkeit

Stimmte Tiffany uns schon Anfang Juli mit ihrer Single „Sommer“ auf die Zeit ein, die uns in die Ferne zieht, so legt sie nun mit dem gleichnamigen Minialbum nach und lässt uns noch mal so richtig in Sommer Party Laune schwelgen.

Wer die Scheibe mit den 7 Liedern hat, braucht eigentlich gar nicht mehr in die Ferne, sondern holt sich das rhythmische Sommer Feeling mit karibischem Flair in die Wohnung, in den Garten oder wo gerade die Party steigt.

„Heut ist Party angesagt“ stimmt uns gleich richtig ein und sagt, wo es lang geht.

„Die grüne Insel“, der heimliche Favorit der Scheibe beginnt mit wummernden Beats, bedient sich in der irischen Folklore, gepaart mit Streicher Klängen bekommt der Song etwas Majestätisches. Die Klangwelt erinnert an den Abgesang in einen Blockbuster. Ganz großes Kino.

Kein Wunder, lesen wir in Tiffanys Bio: Neben den schwungvollen und mitreißenden Schlagern singt sie auch Lieder aus Filmen, Musicals und Balladen. Das setzt sie hier hervorragend ein

.

Und schon starten wir mit „Flieg mit mir in den Sommer hinein“ und können voll abtanzen.

„Lass unsre Liebe nicht so einfach untergehn“, zeigt dass man auch im Urlaub an seiner Liebe arbeiten muss.

„Sommer (dort, wo noch echt Sommer ist)“ bringt uns dann wieder auf das Thema zurück und zeigt, wo Tiffany den echten Sommer sieht.

Wenn nicht im Urlaub, wo finden wir sonst das „Land der Zärtlichkeit“? Welches uns Tiffany beschreibt und das für volle Tanzflächen sorgen dürfte.

„Quo Vadis“ rundet das Minialbum musikalisch ab, und zeigt wieder einmal wie schnell die Zeit, mit guter Musik, vergehen kann.

Fazit: Wer diese kurzweilige Scheibe kauft, kann nichts falsch machen, da sie für jeden Geschmack etwas bereithält und auf jeder Party für Stimmung sorgen wird.

Tiffany setzt bei ihren Liedern auf ein bewährtes Team, Heidi Sarnow, Willi Ohler und Viola Sante, die ihr die großartigen Texte schrieben und musikalisch von Volker Wiedling, von Netzkater Records, umgesetzt wurden.

Bei „Quo Vadis“ kommt die Musik von Bernd Rusinsky.

Pressetext: Roberto Schöne

VÖ: 02.09.2022

Texte: Heidi Sarnow, Willi Ohler und Viola Sante

Musik: Titel 1-6: Volker Wiedling, bei Titel 7: Bernd Rusinsky

Produced, Recorded, Mixed & Mastered by Netzkater Records

Vocals: Tiffany

Cover Artwork: Volker Wiedling

Label und Labelcode: Netzkater Records, LC 89325

Quelle: Roberto Schöne/ Schlager ist Trumpf

