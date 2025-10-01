  • 4. Lotsenkonferenz auf Borkum: Expertenforum und spannende Live-Demos für mehr Sicherheit auf See

    Sicherheit im Fokus: Innovationen und Live-Demos prägen die 4. Lotsenkonferenz auf Borkum

    BildFachleute diskutieren neue Herausforderungen – von Rettungsübungen bis Hubschrauberversetzungen

    Hamburg, 1. Oktober 2025 – Am 8. und 9. Oktober 2025 findet auf Borkum die 4. Lotsenkonferenz statt. Im Mittelpunkt steht das Thema „Sicherheit im Lotsversetzwesen“. Erwartet werden rund 80 Teilnehmer aus dem Kreis der Seelotsen, des Bundesministeriums für Verkehr, der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sowie weiterer maritimer Institutionen.

    „Sicherheit ist der Kern des Lotswesens“, betont Erik Dalege, Vorsitzender der Bundeslotsenkammer und des Lotsbetriebsvereins. „Voneinander zu lernen, Unfälle zu analysieren und Erfahrungen auszutauschen – das ist das Ziel dieser Konferenz.“ Dabei geht es nicht nur um den Schutz von Schiffen, Umwelt und Infrastruktur, sondern auch um die Sicherheit der Lotsen selbst in einem der anspruchsvollsten maritimen Berufe. Aktuell rücken zudem Maßnahmen gegen Sabotage und Cyberangriffe in den Fokus.

    Neben Fachvorträgen und Panels stehen spannende Live-Demonstrationen auf dem Programm: Versetzungen per Helikopter und SWATH-Tender, praxisnahe Rettungsübungen sowie ein Lotsenleiter-Simulator, mit dem das sichere Ein- und Aussteigen trainiert wird. Auch die Bedeutung des Lotsdienstes im Bereich außerhalb der Lotsreviere wird diskutiert – ein Ansatz, der durch den Ausbau der Offshore-Windparks und die dadurch immer enger werdenden Schifffahrtswege zunehmend an Bedeutung gewinnt.

    Die Konferenz findet in der Kulturinsel Borkum statt, die festliche Abendveranstaltung am 8. Oktober im Strandhotel Borkum.

    Über die Bundeslotsenkammer
    Die Bundeslotsenkammer (BLK) ist die Interessensvertretung der sieben deutschen Seelotsenbrüderschaften und damit der rund 800 deutschen Seelotsen. Sie ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und wurde auf Basis des Seelotsgesetzes 1954 gegründet.

