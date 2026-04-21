5FSoftware integriert Microsoft Entra ID für mehr Sicherheit und Compliance in Kanzleien und Unternehmen

5F integriert Microsoft Entra ID in die Plattform und schafft damit eine zentrale Basis für SSO, Rechteverwaltung und nachvollziehbare Zugriffe in verteilten Arbeitsstrukturen.

Regensburg, 21.04.2026 – Verteilte Arbeitsstrukturen gehören heute in vielen Kanzleien und Unternehmen zum Standard. Mehrere Standorte, wechselnde Teams und die Zusammenarbeit mit externen Beteiligten erhöhen jedoch die Anforderungen an Benutzerverwaltung, Berechtigungen und Nachvollziehbarkeit. Mit der Integration von Microsoft Entra ID bindet 5F bestehende Identitäten und Zugriffsprozesse direkt an die eigene Plattform an. So entsteht eine einheitliche Grundlage für den Zugang zu Anwendungen und Informationen – mit Vorteilen für Sicherheit, Administration und Compliance.

Ein Login für den Arbeitsalltag

Die Integration erweitert 5F um Single Sign-On (SSO). Benutzerinnen und Benutzer melden sich mit ihrem vorhandenen Unternehmenskonto an, etwa über Microsoft 365, statt zusätzliche Zugänge separat zu verwalten. Das vereinfacht den täglichen Umgang mit der Plattform: typische Anmeldeprobleme durch mehrere Konten nehmen ab, der Aufwand für die Passwortpflege sinkt und auch interne Rückfragen lassen sich reduzieren.

Klare Strukturen durch zentrale Verwaltung

Mit Microsoft Entra ID werden Identitäten und Berechtigungen an zentraler Stelle verwaltet. Für die Nutzung in 5F bedeutet das eine konsistente Rechtevergabe entlang der bestehenden Organisationsstruktur. Gerade dann, wenn Teams wechseln oder externe Beteiligte eingebunden werden, bleiben Prozesse dadurch einheitlich und nachvollziehbar. Gleichzeitig verringert sich der administrative Aufwand, weil doppelte Pflege in verschiedenen Systemen entfällt und Offboarding-Prozesse einfacher umgesetzt werden können.

Nachvollziehbare Zugriffe als Grundlage für Compliance

Im Bereich Compliance kommt es häufig weniger auf zusätzliche Regeln an als auf deren verlässliche Umsetzung im System. Genau an dieser Stelle setzt die Integration an: Identitäten sind eindeutig zugeordnet, Berechtigungen werden kontrolliert vergeben und Zugriffe bleiben transparent. Dadurch lassen sich Verantwortlichkeiten für Freigaben klar abbilden, Konten bei personellen Veränderungen aktuell halten und vertrauliche Inhalte gezielt auf die Personen beschränken, die sie tatsächlich benötigen. Auch Dokumentations- und Prüfanforderungen werden leichter handhabbar, weil weniger Ausnahmen und Sonderfälle entstehen.

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zusammengeführt

Mit der Entra-ID-Integration ergänzt 5F seine Plattform um eine praktische Verbindung aus zentraler Benutzerverwaltung, einfacher Anmeldung und klarer Zugriffssteuerung. Für Unternehmen und Kanzleien mit verteilten Strukturen entsteht damit eine belastbare Basis, um digitale Arbeitsprozesse sicher, konsistent und alltagstauglich zu organisieren.

Weitere Informationen unter: www.5fsoftware.de

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Über die 5FSoftware GmbH

Mit ihrer 5F-Plattform ermöglicht die 5FSoftware GmbH aus Regensburg effiziente und übersichtliche Arbeits- und Kommunikationsprozesse für Kanzleien und Unternehmen. Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten, wie z.B. Mandanten, Kunden und Lieferanten, umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.

Als integrierte Kommunikationslösung fügt sich 5F nahtlos in bestehende Softwarelandschaften ein und ermöglicht durch Anbindung an Dokumentenmanagementsysteme (DMS) und weitere Tools eine zentrale Steuerung aller Arbeitsprozesse. Flexible Schnittstellen und sichere Authentifizierungsprozesse gewährleisten den ständigen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und fördern so Produktivität und Datenqualität. Kunden werden dabei unterstützt, 5F optimal in ihre Softwareumgebung zu integrieren, um das volle Potenzial ihrer IT-Infrastruktur auszuschöpfen.

Weitere Informationen unter: www.5fsoftware.de

Pressekontakt:

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