  • 60 Jahre Lecksuchkompetenz: Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions feiert Jubiläum

    Pfeiffer blickt auf Jahrzehnte technologischen Fortschritts in der Lecksuche zurück – vom ersten Lecksucher ASM 4 bis zum neuen ASM HVM.

    BildPfeiffer Vacuum+Fab Solutions, ein Mitglied der globalen Busch Group, feiert 60 Jahre Expertise in der Lecksuche. Dieser Meilenstein markiert sechs Jahrzehnte seit der Markteinführung des ersten Helium-Lecksuchers des Unternehmens, des ASM 4. Gleichzeitig unterstreicht er die kontinuierliche Weiterentwicklung eines Produktportfolios, das weltweit in anspruchsvollen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen eingesetzt wird.

    Ihren Anfang nahm die Geschichte in den 1960er-Jahren im französischen Annecy. Für die Dichtheitsprüfung bei der Isotopenanreicherung von Kernkraftwerksbrennstoffen benötigte ein Zentrum für nukleare Forschung und Entwicklung eine hochsensitive Lösung. Bestehende Lecksuchverfahren reichten für die anspruchsvollen Prozessanforderungen nicht aus, insbesondere da das Equipment Verunreinigungen wie beispielsweise Feuchtigkeit verhindern musste. Dank ihres umfassenden Know-hows in der Vakuumtechnologie gelang es den Ingenieuren, einen neuartigen Lecksucher auf Basis der Massenspektrometrie mit Helium als Prüfgas zu entwickeln: den ASM 4.

    Vakuumtechnologie als Innovationstreiber

    Als Hersteller und Anbieter von Vakuumlösungen profitiert Pfeiffer seit jeher von der engen Zusammenarbeit zwischen seinen Entwicklungsteams für Vakuum- und Lecksuchtechnologie. Dank dieser engen Verbindung flossen technologische Fortschritte aus der Vakuumerzeugung kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Lecksucher ein. Dies trug maßgeblich dazu bei, deren Leistung, Reinheit und Robustheit über die Jahre zu steigern.

    Mit frühen Entwicklungen wie dem ASM 10 rückten kompaktere und anwenderfreundliche Systeme in den Fokus, ohne die hohe Nachweisempfindlichkeit zu beeinträchtigen. In den 1980er-Jahren wurden Diffusions-Vakuumpumpen und Flüssigstickstoff-Kühlfallen durch Turbomolekular-Vakuumpumpen abgelöst, wodurch die Lecksucher schneller wurden und komfortabler zu bedienen waren. In den darauffolgenden 1990er-Jahren wurden die automatische Kalibrierung und die trockene Vorvakuumerzeugung eingeführt, um den spezifischen Anforderungen von Branchen wie der Halbleiterindustrie gerecht zu werden. Der ASM 142 entwickelte sich später zu einem der bekanntesten Lecksucher auf dem Markt. Ihm folgten weitere Generationen, die für hohe Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Robustheit ausgelegt waren.

    Zuverlässige Dichtheitsprüfungen in allen Branchen

    Heute kommen Lecksucher von Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions überall dort zum Einsatz, wo Dichtheit für Produktqualität, zuverlässige Prozesse und Sicherheit unerlässlich ist. Die Anwendungen reichen von vakuumisolierten Produkten und medizinischen Geräten über die Batterie- und Halbleiterproduktion bis hin zur industriellen Qualitätssicherung, zur Wartung sowie zu Forschung und Entwicklung. Ganz gleich, ob Bauteile vor Feuchtigkeit und Verunreinigung geschützt oder Prozessverluste verhindert werden sollen – die Lecksuche mit Prüfgasen bietet die Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit, die für anspruchsvolle Prüfumgebungen erforderlich sind.

    ASM HVM: saubere, mobile und hochempfindliche Lecksuche

    Auch im Jubiläumsjahr setzt Pfeiffer seine Tradition technologischer Innovationen mit der Einführung des neuen ASM HVM fort. Dieser mobile Lecksucher wurde für zuverlässige, hochempfindliche Helium-Dichtheitsprüfung mittlerer Prüfvolumina in der Halbleiterproduktion, in F&E sowie anderen industriellen Bereichen entwickelt, in denen Mobilität, Reinheit und schnelle Prüfzyklen unverzichtbar sind.

    Durch die Kombination einer Turbomolekular-Vakuumpumpe mit einer trockenen Scroll-Vorpumpe zu einem leistungsstarken System ermöglicht der ASM HVM schnelle, ölfreie Prüfungen und ist für den Einsatz im Reinraum geeignet. Sein kompaktes, ergonomisches Design, der dreh- und abnehmbare Farb-Touchscreen sowie das integrierte Werkzeugfach unterstützen die effiziente Lecksuche in verschiedensten Prüfbereichen. „Seit 60 Jahren prägt Pfeiffer die Entwicklung der Prüfgas-Lecksuche maßgeblich“, sagt Clotilde Lesigne, Head of Product Management Leak Detection bei Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. „Mit dem ASM HVM bauen wir auf dieser Erfahrung auf und erfüllen die heutigen Bedürfnisse unserer Kunden nach sauberen, mobilen, ergonomischen und leistungsstarken Lösungen für die Dichtheitsprüfung.“

    Lecksuche für künftige Märkte: Ein Ausblick

    Zu den Märkten der Zukunft gehören die Kühlung von Rechenzentren, die Batterieproduktion und die Wasserstoffwirtschaft, die neue Anforderungen an eine zuverlässige Dichtheitsprüfung stellen. Da diese Anwendungen Lösungen erfordern, die Dichtheit, Reinheit und Sicherheit gewährleisten, wird Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions seine Kunden auch weiterhin mit einem stetig weiterentwickelten Portfolio an Lecksuchtechnologien und umfassender Anwendungskompetenz unterstützen.

    In den vergangenen 60 Jahren hat das Unternehmen sein Know-how kontinuierlich ausgebaut, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden. Heute profitieren Kunden nicht nur von einem breiten Spektrum an Lecksuchtechnologien, darunter die Lecksuche mit Prüfgas, Lösungen auf Grundlage der optischen Emissionsspektroskopie (OES) für CCIT-Anwendungen und Micro-Flow-Technologien für die luftbasierte Dichtheitsprüfung. Sie erhalten auch Zugang zu einer Anwendungskompetenz, die auf jahrzehntelanger Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen beruht.

    Auf dieser Basis unterstützt Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Kunden während des gesamten Prozesses der Lecksuche: von der Technologieauswahl über Machbarkeitsstudien bis hin zur Implementierung in der Produktion und Service. Über sein weltweites Netzwerk von Anwendungslaboren können Kunden auf fachkundige Beratung, Machbarkeitsstudien und Vertragsservices für die Dichtheitsprüfung zurückgreifen, um die für ihre spezifische Anwendung am besten geeignete Lösung zu finden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions
    Frau Sandra Thirtle-Höck
    Berliner Straße 43
    35614 Aßlar
    Deutschland

    fon ..: 06441 802 – 1460
    web ..: https://www.pfeiffer-vacuum.com/global/de/
    email : sandra.hoeck@pfeiffer-vacuum.com

    Über die Busch Group
    Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren, Kammern und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions.

    Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in allen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

    Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 47 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

    Die Busch Group produziert in ihren 20 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

    Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro.

    Pressekontakt:

    Busch Group
    Frau Sandra Thirtle-Höck
    Berliner Straße 43
    35614 Aßlar

    fon ..: 06441 802 – 1460
    email : sandra.hoeck@buschgroup.com


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