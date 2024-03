6 Tipps von Max Weiß: So vermeiden Sie Kostenfallen im Online-Coaching

* Das A & O bei der Suche nach einem seriösen Online-Coaching: Informieren Sie sich umfassend!

* Für den Erfolg durch Coaching benötigen ausreichend Zeit und Engagement mitbringen

Bad Tölz, 4. März 2024. Vermeiden Sie die Kostenfalle Online-Coaching mit dem Expertenrat von Max Weiß. Der renommierte Coach gibt Tipps für die Auswahl seriöser Anbieter. Denn in der Welt der unzähligen Coaching-Angebote ist es wichtig, sich vor Betrug und Ausbeutung zu schützen. Erfahren Sie, wie gute Vorgespräche, Testimonials und eine kluge Abwägung von Kosten und Nutzen zu Ihrem Erfolg durch Coaching beitragen können. Max Weiß gibt seine Erfahrungen weiter, damit Sie bei der Suche nach einem seriösen Online-Coaching die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Schritte für eine erfolgreiche persönliche und berufliche Entwicklung gehen können.

Herr Weiß, nach welchen Kriterien wählen Sie selbst im Dschungel der unzähligen Coaching-Angebote aus?

Max Weiß: Ich engagiere seit vielen Jahren und in verschiedenen Lebensbereichen Mentoren. In meiner Jugend war ich Triathlet. Schon damals habe ich mir Trainer gesucht, die da waren, wo ich hin wollte. Das ist auch einer meiner Ratschläge an alle, die eine gute Online-Coaching-Ausbildung suchen: Achten Sie darauf, dass der Coach die Fähigkeiten selbst schon erreicht hat, die Sie lernen wollen.

Wie erkennt man einen guten Coach?

Max Weiß: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch und bereiten Sie sich darauf vor! Stellen Sie im Gespräch viele Fragen und äußern Sie Ihre Erwartungen. So finden Sie schnell heraus, ob der Coach ein Profi ist, wie die Lerninhalte aufgebaut sind und ob er Ihnen sympathisch ist.

Welche Fragen stelle ich einem Coach in den Vorgesprächen?

Max Weiß: Fragen Sie nach den Inhalten des digitalen Coachings, welche Ziele wann erreicht werden sollen, wie viel Zeit Sie aufwenden müssen und wann das Coaching aus Sicht des Mentors erfolgreich ist. Stellen Sie aber auch Fragen zum Vertrag: Wie hoch sind die Kosten für das Online-Coaching? Bietet der Anbieter des Online-Coachings ein Widerrufsrecht für Verbraucher an? Sind Ziele und Inhalte im Vertrag genau dokumentiert? Anbieter von seriösen Online-Coachings beantworten Ihnen diese Fragen!

Was kostet ein gutes Online-Coaching?

Max Weiß: Die Preise für Online-Coachings sind sehr unterschiedlich. Manche werden als Marketinginstrument kostenlos angeboten. Hier werden die Themen aber nur angerissen. Im kostenpflichtigen Training werden sie dann vertieft. Der Vorteil: Die Teilnehmenden können sich mit den Inhalten vertraut machen und herausfinden, ob sie mit dem Coach zurechtkommen. Grundsätzlich gilt: Gute Online-Mentorings sind teuer, sehr gute sind meist noch etwas teurer. Die Preise hängen von der Art des Coachings, der Dauer und oft auch vom Erfolg des Coachs ab.

Ist ein teures Online-Coaching immer gut?

Max Weiß: Nein, hohe Preise für Online-Coachings sind kein Garant für Qualität. Aber ich selbst habe beim Kauf von Mentorings nie so sehr auf den Preis geachtet. Ich habe eher darauf geschaut, ob mir die Weiterbildung das Geld wert ist. Denn mir war immer klar, dass ich mit dem erworbenen Wissen als Unternehmer wieder mehr Geld verdienen kann oder als Sportler fitter werde.

Wenn der Erfolg von Online-Coaching nicht von den Preisen für Online-Coaching abhängt, worauf sollten Interessierte dann achten?

Max Weiß: Überlegen Sie sich vor dem Kauf immer genau, ob das Online-Coaching-Angebot für Sie sinnvoll ist oder nicht.

Während des Coaching-Prozesses sollten Sie sich immer wieder selbst hinterfragen: Wie gehen Sie mit dem Gelernten um? Bringen Sie sich in den Coaching-Prozess ein? Stellen Sie viele Fragen. Erfüllen Sie die Aufgaben, die Ihnen gestellt werden?

Verbraucherschützer warnen immer wieder davor, dass digitale Coachings Kostenfallen sein können und dass es bei Nichtgefallen kein Rückgaberecht gibt. Worauf sollten Interessierte also achten, wenn sie ein seriöses Online-Coaching suchen?

Max Weiß: Zunächst einmal: Die Kosten an sich unterscheiden sich kaum zwischen persönlichen Coachings und E-Coachings. Letztere liegen derzeit nur im Trend, weil sie orts- und teilweise auch zeitunabhängig sind. Das macht es natürlich auch unqualifizierten Anbietern leicht, Trainings zu verkaufen. Ich verstehe daher die Kritik an den oft überzogenen Werbeversprechen und der mangelnden Qualität der tatsächlichen Inhalte.

Auch wenn ein Coach mit einem dritten Zahlungsanbieter zusammenarbeitet und dieser ein undurchsichtiges Inkassoverfahren hat, kann ich die Warnungen nachvollziehen.

Mein Tipp: Achten Sie daher beim Kauf eines Coachings – egal ob Präsenz- oder Online-Kurs – immer darauf, dass es einen Vertrag gibt, in dem klar formuliert ist, was wie viel kostet und wann die Beträge zu zahlen sind. Informieren Sie sich wie bei jedem Vertragsabschluss über Ihre Rechte und Pflichten.

Was halten Sie von Testimonials?

Max Weiß: Ich halte die Einschätzungen von Testimonials für sehr wertvoll! Das Gute am Online-Mentoring ist: Interessierte können sich vorab umfassend über den Anbieter und seine Leistungen informieren. Achten Sie deshalb darauf, ob der Anbieter auf seiner Website oder in den sozialen Medien Testimonials kommuniziert. Diese sollten sich am besten in einer ähnlichen Lebenssituation befinden wie Sie selbst. Denn auch Menschen, die noch nicht so erfolgreich sind, können gute Einschätzungen darüber geben, wie das Coaching wirkt. Auch Bewertungsplattformen wie Trustpilot helfen Ihnen, den möglichen Erfolg des Online-Coachings einzuschätzen.

