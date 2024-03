Rock Tech wählt Red Rock als Standort für Ontarios erste Lithium-Raffinerie und sichert sich eine Projektinvestition von 5,5 Mio. CAD von der BMI Group

– Nach einem umfangreichen Standortauswahlverfahren hat Rock Tech das ehemalige Gelände der Norampac Paper Mill in Red Rock, Ontario als Standort für die Entwicklung von Kanadas erster Lithium-Raffinerie (Converter“) ausgewählt.

– Rock Tech und die BMI Group haben eine verbindliche Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die einen langfristigen Mietvertrag für den Standort des Konverters und eine Investition von 5,5 Mio. CAD durch die BMI Group in das Projekt vorsieht.

– Mit dem unvergleichlichen Fachwissen das Rock Tech durch die erfolgreiche Entwicklung von Europas erstem Lithiumkonverter in Deutschland erworben hat, ist Red Rock in der Lage, Kanadas führendes Lithium Standort zu werden.

Toronto, ON – (4. März 2024) – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das „Unternehmen“ oder „Rock Tech“) und die BMI Group („BMI“) freuen sich, die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung („Vereinbarung“) bekannt zu geben. Die Vereinbarung bestätigt verbindlich die Pläne der Parteien, einen langfristigen Pachtvertrag für den Standort des ersten Lithiumkonverters in Ontario abzuschließen. Der Standort Red Rock wurde von Rock Tech nach dem erfolgreichen Abschluss eines umfassenden Standortbewertungsverfahrens ausgewählt. BMI verpflichtet sich im Rahmen der Vereinbarung außerdem, 5,5 Mio. CAD in das Projekt zu investieren.

Rock Tech hat beschlossen, Ontarios ersten Lithium-Konverter auf dem Gelände der ehemaligen Norampac-Papierfabrik in Red Rock zu entwickeln. Die Gemeinde Red Rock liegt etwa 110 km nordöstlich von Thunder Bay, entlang des Trans-Canada Highway 17, am Nordufer des Lake Superior. Das Bergbauprojekt Georgia Lake, das sich zu 100 % im Besitz von Rock Tech befindet, liegt etwa 60 km nördlich von Red Rock.

Anfang 2023 führte Rock Tech ein umfangreiches Standortauswahlverfahren durch. Es wurden mehrere Green- und Brown-Field-Standorte in Ontario und im Norden der Vereinigten Staaten geprüft. Die umfassende Erfahrung von Rock Tech bei der Entwicklung von Europa erstem Lithiumkonverter in Deutschland war entscheidend für die Durchführung eines effizienten und erfolgreichen Auswahlverfahrens in Kanada. Seit 2021 hat das Unternehmen mehr als 350.000 Ingenieursstunden und 60 Mio. CAD in die Entwicklung des Lithiumkonverters in Guben in Deutschland investiert.

Der Standort in Red Rock wurde unter anderem aus folgenden Gründen gewählt

I.-Die Verfügbarkeit wichtiger unterstützender Infrastrukturen, einschließlich der Nähe zum entstehenden multimodalen Logistikzentrum von BMI und eines Energienetzes, das reichlich grünen Strom liefert.

II.-Starke Unterstützung für das Projekt durch die örtliche Gemeinde und indigene Partner.

III.-Die Nähe zu Rock Techs Georgia Lake Minenprojekt.

Da BMI im Hafen von Red Rock multimodale Logistikkapazitäten für den Straßen- und Schienenverkehr entwickelt, ist der Standort strategisch so positioniert, dass er zum wichtigsten Standort für die Lithiumraffination in Nordontario werden kann. Ausgestattet mit der Fähigkeit, Lithium aus Bergbauprojekten Dritter zu verarbeiten, wird der Red Rock Converter den aufstrebenden Lithiumbergbausektor in Nordontario weiter unterstützen.

„Dies ist ein grundlegender Meilenstein für unsere nordamerikanischen Lithium Pläne“, erklärt Kerstin Wedemann, Rock Techs Chief Legal & Operations Officer, „Lithiumkonverter sind große Produktionsanlagen. Um solche Projekte zu ermöglichen, ist eine umfangreiche Infrastruktur erforderlich. Unser Standortauswahlverfahren hat mehr als 150 verschiedene Kriterien bewertet und festgestellt, dass Red Rock der beste Standort für dieses wichtige Projekt ist.“

Die zwischen Rock Tech und BMI unterzeichnete verbindliche Kooperationsvereinbarung besteht aus zwei Teilen:

I.-Rock Tech und BMI werden einen langfristigen Pachtvertrag für eine Fläche von ca. 50 Acres (20 Hektar) auf dem Gelände der ehemaligen Norampac Paper Mill in Red Rock abschließen, der es Rock Tech ermöglicht, Ontarios ersten Lithiumkonverter zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben.

II.-BMI wird 5,5 Mio. CAD auf Projektebene in Rock Techs Lithiumkonverter in Red Rock investieren. Die Investition von BMI wird eine Eigenkapitalkomponente beinhalten, bei der BMI eine Beteiligung am Projekt erwirbt, sowie ein langfristiges Darlehen.

Die genauen Bedingungen der Pacht- und Investitionsvereinbarungen werden in den kommenden Wochen ausgehandelt und hängen unter anderem von den Ergebnissen der üblichen Due-Diligence-Prüfung ab.

„Wir glauben an starke Partnerschaften und den Nutzen, den unsere Projekte für die Gemeinschaft bringen können“, fügt Dirk Harbecke, CEO von Rock Tech, hinzu: Seit über einem Jahrzehnt bauen wir unsere Beziehungen zu unseren indigenen Partnern in der Region weiter aus. Mit unserer Entscheidung, unseren ersten Ontario-Lithiumkonverter in Red Rock zu bauen, sind wir stolz darauf, ihrer Bitte nachzukommen, das Lithium dort zu veredeln, wo wir abbauen. Die Gemeinde von Red Rock ist stolz darauf, dass ein großes Industrieprojekt zurückkehrt. BMI teilt diese Vision der Verwirklichung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in Nordontario, was durch ihre Investition in das Red Rock Lithium Converter Projekt deutlich wird.“

„Von der Entwicklung des nördlichsten Hafens an den Großen Seen in Partnerschaft mit dem Red Rock Indian Band bis hin zur Zusammenarbeit mit der Stadt Red Rock, Iron and Oak Railroad Services und Hydro One haben wir daran gearbeitet, Red Rock für die Industrie fit zu machen“, kommentierte Paul Veldman, CEO der BMI Group, „Heute hat diese Arbeit eine entscheidende Partnerschaft mit Rock Tech und eine neue Zukunft für die Gemeinde Red Rock gesichert. Gemeinsam arbeiten wir daran, Ontarios kritischen Mineralienkorridor vom Norden bis nach Niagara zu stärken, um eine robuste, in Ontario hergestellte Lithium-Lieferkette zu etablieren, die für das wachsende Potenzial der Provinz in der Automobil- und Batterieproduktion entscheidend ist. Auf der PDAC 2024 werden wir uns mit Partnern aus der Industrie treffen, um den Hafen von Red Rock, die Fähigkeiten von Rock Tech zur Lithiumumwandlung und die strategische Lieferkette des Critical Mineral Corridor zu diskutieren.“

ÜBER ROCK TECH

Rock Tech ist ein Cleantech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lithiumhydroxid für Elektroauto-Batterien herzustellen. Das Unternehmen plant, Lithiumkonverter direkt dort zu bauen, wo es seine Kunden benötigen, um Transparenz in der Lieferkette und eine Just-in-Time-Lieferung zu gewährleisten. Um die drängendste Lücke hin zu einer sauberen Mobilität zu schließen, hat Rock Tech eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt. Das Unternehmen hat sich strenge ESG-Standards auferlegt und entwickelt einen eigenen Aufbereitungsprozess, der effizienter und nachhaltiger sein soll. Rock Tech plant, das nötige Rohmaterial aus seinem eigenen Mineralienprojekt in Kanada (Georgia Lake) zu beziehen, aber auch von anderen verantwortungsvoll produzierenden Minen. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen voraussichtlich auch Material aus dem Batterierecycling beziehen. Das Ziel von Rock Tech ist es, einen Kreislaufwirtschaft für Lithium zu schaffen.

ÜBER DIE BMI GROUP

Die BMI Group ist ein Immobilien- und Wirtschaftsentwicklungsunternehmen, das sich auf die Wiederverwendung und Neunutzung von ungenutzten Industrie- und Gewerbeimmobilien und deren Übergang von der linearen zur einer Kreislaufwirtschaft spezialisiert hat. Die Red Rock Indian Band (RRIB) ist eine Ojibwe First Nation im Nordwesten Ontarios, Kanada. Die Ratsgemeinde ist ein unabhängiges Mitglied der Union of Ontario Indians, einer territorialen Organisation auf Provinzebene. Das ehemalige Papierfabrikgelände wird in Partnerschaft mit der RRIB als Katalysator für die Stadt Red Rock und den Großraum Nipigon entwickelt. Der Mill Re-development Concept Plan (2022) ist auf die Kernthemen der Entwicklungsstrategie der Gemeinde abgestimmt und umreißt die Bestrebungen von BMI für die Zukunft des ehemaligen Fabrikgeländes und seine konzeptionelle Neuentwicklung, einschließlich seiner Entwicklung neue Möglichkeiten, Investitionen und Geschäftsinteressen zu integrieren.

FOR FURTHER INFORMATION

Rock Tech Lithium Inc.

Konstantin Burger

Head of Investor Relations

kburger@rocktechlithium.com

+1 (778) 358-5200

2400-333 Bay Street

Toronto ON M5H 2T6, Canada

BMI:

Peter Whitby,

phone: +1 (519) 500-3869

email: peter@thebmigroup.ca

The BMI Group

14719 Bayham Dr

Tillsonburg ON N4G 4G8, Canada

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

CAUTIONARY NOTE CONCERNING FORWARD-LOOKING INFORMATION

Certain statements contained in this news release constitute forward-looking information under applicable securities laws and are referred to herein as forward-looking statements. All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as expects, anticipates, plans, predicts, believes, estimates, intends, targets, projects, forecasts, may, will, should, would, could or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements. In particular, this press release contains forward-looking information pertaining to the outcome of the site selection and assessment together with BMI and its partners, regulatory decisions and outcomes; anticipated due diligence results; infrastructure and construction and its costs, schedules and completion dates; access to capital markets and other sources of financing; the supply and demand for, deliveries of, and the level and volatility of prices of, intermediate and final Lithium products; future exchange and interest rates; general business and economic conditions; the costs and results of development, exploration and operating activities; Rock Tech’s ability to start construction on the selected site, to procure supplies and other equipment necessary for its business; and the accuracy and reliability of technical data, forecasts, estimates and studies; Rock Techs opinions, beliefs and expectations regarding the outcome of the Cooperation Agreement and the subsequent due diligence, the Company’s own business strategy, development and exploration opportunities and projects, and plans and objectives of management for the Company’s operations and properties; and BMIs ability to provide financing, procure supplies and other equipment necessary for their business; the pending development and infrastructure of the Red Rock port area, their accuracy and reliability of technical data, forecasts, estimates and studies.

Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements. There may also be other factors that cause actual results to differ materially from the forward-looking statements, including the risks, uncertainties and other factors discussed in the Companys most recent managements discussion and analysis and annual information form filed with the applicable securities regulators, or known and unknown risks and uncertainties that may the Company’s ability to access additional funding required to invest in available opportunities and projects (including the Companys converter projects and the Georgia Lake project).

No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rock Tech Lithium Inc.

Brad Barnett

900 – 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : bbarnett@rocktechlithium.com

Pressekontakt:

Rock Tech Lithium Inc.

Brad Barnett

900 – 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver, BC

email : bbarnett@rocktechlithium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wirtschaftlich erfolgreich mit dem Yoga-Zirkel