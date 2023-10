75 Jubiläum wurde mit einer Show gefeiert

Das Möbelhaus hat zum Jubiläum gezeigt, dass es nicht allein um Handel geht. Denn auch Lifestyle wurde bei diesem Fest zelebriert mit Origamikunst, Seifenblasen-Show und jeder Menge guter Musik.

Eine tolle Showprogramm als Dankeschön bei Jubiläumsfeier

Rosenheim. In diesem Jahr verwandelte sich gleich ein ganzes Wochenende lang das Möbelhaus WEKO in Rosenheim zu einer großen Partyfläche. Anlass war das 75-jährige Jubiläum des Warenhauses. Und so konnten die Besucher nicht nur exklusive Möbelstücke anschauen, man bedankte sich mit diesem Rahmenprogramm auch bei den langjährigen Kunden für Ihre Treue. Die Gäste konnten sich über Glücksräder, Zauberkunst, eine Seifenblasenshow, Bands, Überraschungen für die Kleinen, Origami Walking Act und viele weitere Shows für dieses Jubiläum freuen.

Seine Show wurde von Aaahs und Ooohs begleitet

Im großen Atrium machte die eigens aufgebaute Showbühne schon neugierig und das zu Recht. Eine der Shows auf dieser Bühne wurde von Seifenblasenkünstler Blub eigens für dieses Jubiläum präsentiert. Der Entertainer begeisterte mit seiner sympathischen Art die großen und kleinen Gäste gleichermaßen. Ganz in einem lila Kostüm mit überdimensionalem Hut schien er einem Märchen zu entspringen. Und märchenhaft war auch der Showact, den Blub hier zu bieten hatte. Er pustete nicht nur schnöde Seifenblasenkugeln, sondern formte interessante Skulpturen aus diesem glasklaren Material. Einen Turm aus Seifenblasen, welche aufeinander gestapelt wurden balancierte der Unterhaltungskünstler auf einem Stab, eine Kugel füllte er mit Nebel und füllte eine große Seifenblase mit vielen kleinen Bläschen. Er schien Herr über die Gesetze der Physik zu sein und überraschte die Zuschauerinnen und Zuschauer mit immer wieder neuen Ideen. Wer einen Videotrailer dieser Showeinlage sehen möchte, kann sich unter https://www.blubshow.de/seifenblasenkuenstler informieren. In dieser Show spielte Seifenblasenkünstler Tennis mit einer Seifenblase, ließ Karusselle aus Seifenlauge kreisen und stieg für das große Jubiläum gar selbst in eine der großen Seifenblasen hinein. Am Ende wuchs ein Regenbogen aus einer langen, schillernden Seifenblase und im Atrium ertönten immer wieder entzückte Aaahs und Ooohs…

Jubiläumsfeier mit Show und Kunst zum Mitnehmen

Auch in den Etagen des Hauses und zwischen den Ausstellungsstücken wurden die Besucher bestens mit dem Showprogramm unterhalten. Denn die Organisatoren hatten nicht nur Zauberei und Gewinnspiele eingeplant, sondern auch eine Origami Künstlerin, welche mit Ihrer Show ganz besondere Kunstgebilde zum Anlass des Jubiläums formte. Bedruckt mit dem Jubiläums-Logo konnte sich das Publikum alles wünschen und die Papierkünstlerin faltete dies dann aus den bunten Papieren. Ob Elefant, Flamingo oder gar ein High-Heel, kein Problem für Sabrina. Auch Möbelstücke oder Betten wurden aus Papier gefaltet, ganz passend als Show für dieses große Firmenjubiläum. Und die Künstlerin selbst war ein einziges Kunstwerk, denn Ihr Kostüm bestand aus einem sensationellen Kleid – auch dieses aus Papier gefaltet. Ein überdimensionales Tellerkleid welches eine Art Arbeitsfläche eingearbeitet hatte. Auf dieser Fläche konnte Sabrina dann falten, als hätte Sie den eigenen Tisch dabei. Bilder dieses Outfits kann man unter https://www.blubshow.de/showacts-events/kuenstler-firmenjubilaeum anschauen. Eine tolle Idee und eine originelle Show fanden auch die Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Jubiläumsfeier und nahmen die Papier Kunststücke gerne als Erinnerung mit nach Hause.

Ab spätem Nachmittag bauten die ersten Bands auf der Showbühne auf und sorgten mit ihrer Unterhaltung bis in den Abend hinein auf den Rängen und vor der Bühne für ausgelassene Partystimmung. Was das Unternehmen über 3 Tage auf die Beine gestellt hat, konnte sich wirklich sehen lassen. Eine gelungene Show für das 75ste Jubiläum und alle Mühe wert!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Show für Jubiläum Sabrina und Blub

Frau Sabrina Fackelli

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

Deutschland

fon ..: 06251-585252

fax ..: 06251-585253

web ..: http://www.blubshow.de

email : mails@blubshow.de

Show für Jubiläum

Wenn auch Sie ein rundes Jubiläum feiern möchten, dann sollte das passende Showprogramm auf keinen Fall fehlen. Festreden und Essen sind zwar wichtig, aber um bleibenden Eindruck bei Ihren Kunden und Geschäftspartnern zu hinterlassen, sollten Sie eine professionelle Show für das Jubiläum buchen. Mit Sabrina und Blub haben Sie immer das richtige Rahmenprogramm für so einen exklusiven Anlass, denn die beiden Showkünstler haben sich auf Firmenevents wie diesen spezialisiert. Wählen Sie die faszinierende Seifenblasenshow oder die Sandmalerei Show der beiden Künstler als Highlight des Jubiläums. Oder setzen Sie auf den außergewöhnlichen Walking Act mit Origami Kunst für Ihren Empfang. Egal für welche Show Sie sich entscheiden, Ihr Firmenjubiläum wird in Erinnerung bleiben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

Die Presse-Frau, Berichte vor Ort

Frau Monika Zabel Künstler Direktkontakt-

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

fon ..: 0172-6724332

web ..: http://www.seifenblasen-show.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ernennung eines europäischen Investor-Relations-Berater Sparen ist gar nicht so schwierig – wenn man es richtig macht