  • A Herz für Immobilien: 2Immobilien aus Penzberg vermittelt engagiert und erfolgreich Immobilien

    Viel Engagement, moderne Ideen und ein klares Ziel: 2Immobilien unterstützt mit fundierter Branchenexpertise und persönlicher Betreuung dabei, Immobilien rund um Penzberg erfolgreich zu vermitteln.

    Annalisa Leiß und Sabine Kühnlenz, Geschäftsführerinnen von 2Immobilien in Penzberg haben ihre gemeinsame Leidenschaft für Immobilien zum Beruf gemacht: Mit der Gründung von 2Immobilien verbinden sie regionale Verbundenheit mit fachlicher Kompetenz, modernen Vermarktungsansätzen und persönlichem Engagement. Ob der Immobilienverkauf oder die Immobilienvermietung: Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht der verantwortungsvolle und erfolgreiche Übergang von Immobilien in neue Hände. Jede Immobilie wird individuell betrachtet und die Vermittlung mit viel Sorgfalt begleitet – von der ersten Einschätzung bis zum Abschluss. 2Immobilien verbindet exzellente Marktkenntnisse der Regionen rund um Penzberg, Bad Tölz und Lenggries mit Fachkompetenz, professioneller Vermarktung und individueller Betreuung. Ziel ist es, Eigentümerinnen und Eigentümer ebenso wie Käuferinnen und Käufer transparent, ehrlich und mit einem klaren Blick für das Wesentliche zu unterstützen. Der Leitspr uch „A Herz für Immobilien“ ist dabei mehr als ein Motto. Er steht für eine bodenständige, persönliche und vertrauensvolle Arbeitsweise sowie für echtes Interesse an den Menschen hinter den Objekten. Denn Immobilien sind nicht nur Gebäude, sondern Lebensorte mit Geschichten, Erinnerungen und emotionalem Wert. Mit 2Immobilien setzen Annalisa Leiß und Sabine Kühnlenz auf Nähe zur Region, Verlässlichkeit und eine Immobilienvermittlung mit Herz und Verstand.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    2Immobilien GmbH
    Frau Annalisa Leiß
    Seeshaupter Straße 56
    82377 Penzberg
    Deutschland

    fon ..: 08856/8055985
    web ..: https://www.2immobilien.de/#/
    email : info@2immobilien.de

    Die Firma 2Immobilien GmbH in Penzberg hilft mit professioneller Vermarktung und umfassendem Fachwissen beim Immobilienverkauf und bei der Immobilienvermietung.

    Pressekontakt:

    Intrag Internet Regional GmbH
    Herr Hartmut Wehrmeyer
    Sophienblatt 82 – 86
    24114 Kiel

    fon ..: 043167070100


