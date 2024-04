Abenteuer, Entspannung und neue Freunde: Sommerferien im Bildungs- und Freizeitzentrum Stiftsberg

Jede Menge Ferienspaß in der Eifel. In den Englisch-, Girls- und Junior-Camps auf dem Stiftsberg in der Süd-Eifel finden Kids & Teens zwischen 7 – 15 die perfekte Mischung aus Action, Spaß und Lernen

Kyllburg, 05. April 2024 – Die Sommerferien rücken näher und das Bildungs- und Freizeitzentrum Stiftsberg in Kyllburg lädt Kinder und Jugendliche zu unvergesslichen Erlebnissen in seinen beliebten Sommer-Feriencamps ein. Ob Action, Kreativität, Sprachen lernen oder einfach nur Chillen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Das Programm umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Outdoor-Abenteuer wie Bogenschießen und Lagerfeuer, attraktive Ausflüge nach Trier und in den Eifelpark und kreative Workshops. CampUs legt großen Wert auf Bildung und Spaß, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, neue Fähigkeiten zu entwickeln und ihre kreative Seite zu entdecken.

CampUs Mädchen*Sache: Starke Mädchen, starke Erlebnisse! In unserem Camp für Mädchen* (9-15 Jahre) geht es darum, Selbstbewusstsein zu stärken, neue Fähigkeiten auszuprobieren und gemeinsam Spaß zu haben. Ob beim Tanzen, Singen oder beim kreativen Gestalten – hier können die Mädchen einfach mal sie selbst sein.

CampUs Englisch: Im CampUs Englisch lernen Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 Jahren spielerisch und mit viel Spaß die englische Sprache. In kleinen Gruppen und mit internationalen Trainern (near-native-speaker) wird Englisch sprechen, hören und verstehen ganz einfach.

CampUs Junior: In dem echten Zeltlager CampUs Junior erleben Kinder von 7 bis 12 Jahren abwechslungsreiche Tage voller Spiel, Spaß und Spannung. Ob beim Erkunden der Natur oder beim Basteln und Werken – Langeweile kommt hier garantiert nicht auf.

Alle Camps bieten:

* Qualifizierte Betreuer

* Vollpension mit leckerem Essen

* Spannende Aktivitäten und Ausflüge

* Tolle Atmosphäre in einer naturnahen Umgebung

* Viele Freizeitmöglichkeiten und Angebote

Buchen Sie noch heute Ihren Platz in einem unserer Camps und erleben Sie einen unvergesslichen Sommer auf dem Stiftsberg in Kyllburg!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stiftsberg e.V.

Herr Christian Becker

Auf dem Stift 6

54655 Kyllburg

Deutschland

fon ..: 06563-9622990

fax ..: 06563-96229935

web ..: https://stiftsberg.de/campus

email : campus@stiftsberg.de

Stiftsberg – Bildungs- und Freizeitzentrum ist eine regional führende Jugendunterkunft mit rund 13.000 Übernachtungen im Jahr und ein Anbieter von Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 15 Jahren. Mit verschiedenen Sparten wie CampUs-Englisch, CampUs-Mädchen*Sache und CampUs-Junior bietet der Stiftsberg EIFEL-Campus den Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ihre individuellen Interessen zu entdecken, neue Fähigkeiten zu erlernen und unvergessliche Sommererlebnisse zu erleben.

