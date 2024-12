About You startet Markenshop für Fabletics Activewear

Ab Dezember 2024 eröffnet ABOUT YOU, eine der größten digitalen Modeplattformen in Europa, einen eigenen Markenshop für die Activewear-Kollektionen von Fabletics.

Im Fabletics Markenshop bei ABOUT YOU sind sowohl einige der beliebtesten Leggings-Klassiker und Sport-BHs zu finden, aber auch neue Trendprodukte, wie Jumpsuits, Cargo-Sporthosen und Flared Leggings. Frische Farben, wie Purple Mystique, Utility Green und Merlot ergänzen die Bestseller in Schwarz und Dunkelblau. Für die Herbst- und Wintermonate runden kuschelige Fleeceoberteile und Performance-Trainingsjacken die Damenkollektion von Fabletics bei ABOUT YOU ab.

Bei der Herrenkollektion können die ABOUT YOU Kunden aus einer breiten Auswahl an Fabletics Trainingsshorts, Shirts, Hosen und Hoodies wählen und sich damit bei ABOUT YOU nicht nur bereit für das Training machen, sondern auch für die entspannte Regenerationszeit nach dem Training.

Begleitend zum Launch von Fabletics bei ABOUT YOU startet eine umfangreiche Marketingkampagne, die neben großflächigen Platzierungen im Shop von ABOUT YOU auch Influencer-Kollaborationen, Fotoproduktionen und weitere Aktivierungen mit der kalifornischen Sportmodemarke umfasst.

„Der Launch bei ABOUT YOU ist ein weiteres Zeugnis der Transformation unserer Vertriebsstrategie, mit der wir uns neben unserem D2C-Modell nun für weitere Vertriebskanäle öffnen. Mit dem Markenshop bei ABOUT YOU ist Fabletics nun auch auf einer der größten Modeplattformen Europas prominent vertreten. Wir sind überzeugt, daß wir gemeinsam in den kommenden Jahren die Markenbekanntheit von Fabletics, vor allem im deutschsprachigen Raum noch weiter ausbauen können“, so Thomas Fröhlke VP Commercial Fabletics Europe.

Der Fabletics Online Shop bei ABOUT YOU ist ab sofort über folgende URL erreichbar: https://www.aboutyou.de/b/shop/fabletics-81979

Über Fabletics:

Fabletics wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz im kalifornischen El Segundo. Das Unternehmen ist die weltweit größte digital native Activewear-Marke*. Durch die Verschmelzung von stilprägendem Design und Performance-Technologie kreiert Fabletics die weltweit modischsten und leistungsstärksten Produkte für einen aktiven Lebensstil zu einem erschwinglichen Preis. Angetrieben durch sein innovatives VIP-Mitgliedschaftsprogramm mit über 2 Millionen loyalen Mitgliedern und unterstützt durch die Analysen der FashionOS-Technologieplattform, die ein tiefes Kundenverständnis ermöglicht, hat Fabletics Activewear über das Fitnessstudio hinaus für alle Lebensbereiche entwickelt. Fabletics wird dabei von der Grundüberzeugung geleitet, dass jeder Mensch und jeder Körper es verdient, gut auszusehen und sich gut zu fühlen.

Die Kollektionen von Fabletics sind online in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Österreich, Schweden, Dänemark, Belgien und den Niederlanden erhältlich. Mehr als 100 hochmoderne Einzelhandelsgeschäfte in den USA laden dazu ein, die Marke persönlich zu erleben. In Europa ist Fabletics auch bei führenden Onlineshops wie OTTO, Westwing, NEXT, Wöhrl und Gigasport erhältlich.

Über die ABOUT YOU Group:

Die ABOUT YOU Group (bestehend aus der ABOUT YOU Holding SE zusammen mit ihren vollkonsolidierten Tochtergesellschaften) ist eine international operierende E-Commerce-Gruppe und in zwei strategische Geschäftsbereiche gegliedert: Der Online-Fashion-Store, den die ABOUT YOU SE & Co. KG betreibt, bildet das Business-to-Consumer-Geschäft der Group. Mit über 42 Mio. monatlich aktiven User*innen ist ABOUT YOU einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa und der führende Anbieter eines personalisierten Einkaufserlebnisses auf dem Smartphone. In der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App und auf aboutyou.com finden die Kund*innen neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit über 700.000 Artikeln von mehr als 4.000 Marken. Das Business-to-Business-Geschäft der Group wird größtenteils durch die SCAYLE GmbH abgebildet. SCAYLE bietet ein modernes, cloud-basiertesEnterprise-Shop-System, welches es Marken und Händlern ermöglicht, ihr Digitalgeschäft schnell und flexibel zu skalieren und an steigende Kundenbedürfnisse anzupassen. Mehr als 200 Online-Shops setzen die Technologie von SCAYLE ein. Darunter nutzen führende Marken und Einzelhändler wie z. B. DEICHMANN, FC Bayern, Fielmann, DEPOT oder Marc O’Polo die SCAYLE Commerce-Technologie als Lizenzmodell.

