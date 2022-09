ACADEMY Fahrschule Kretschmann – der Mobilmacher in Hannover – Wir begleiten auf dem Weg zur Mobilität!

Unsere Fahrschule gehört dem größten deutschen Fahrschulverband an, der mit über 300 Fahrschulen in Deutschland Mobil macht.

Seit 1997 besteht die ACADEMY Fahrschule Kretschmann in Hannover.

Inhaber Willi Kretschmann und Ehefrau Katrin führen die Fahrschule mit Herz und Seele gemeinsam. Ihre langjährige Erfahrung und Kompetenz zeichnen sich in der Qualität und ihrem Anspruch an ihre Arbeit aus. Eine qualitative Fahrausbildung und zufriedene Kunden sind ihnen besonders wichtig.

Unser Ziel als ACADEMY: Eine gute Ausbildung, die Spaß macht!

Wir begleiten auf dem Weg zur Mobilität mit Freude und Disziplin.

Denn ACADEMY bietet mehr als nur Fahrausbildung an:

Einzigartigkeit, Qualität, Service und Spaß stehen bei uns im Vordergrund.

Wir bilden in allen Klassen aus, mit Ausnahme der LKW – und Busführerscheine.

Neben dem klassischen Führerschein der Klasse B/BE bieten wir noch einiges

mehr an:

– Zweiradausbildung in den Klassen AM, A1, A2, A, B196

– Automatikausbildung B78

– B197 (Automatik + Schaltung)

– Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse

– Auffrischungsstunden für Führerscheinbesitzer

Den Schülern stehen 3 Fahrlehrer und 1 Fahrlehrerin zur Verfügung.

Auf Wunsch gibt es Fahrunterricht in englischer, russischer, kurdischer oder arabischer Sprache. Fahrstunden sind an 5 Tagen pro Woche möglich, natürlich auch in den Abendstunden und nach Absprache. Wir versuchen so flexibel wie möglich auf die Wünsche unserer Fahrschüler einzugehen.

Und auch bei der Theorie sind wir flexibel. Während des Lockdowns konnten wir den Unterricht dadurch fortsetzen, dass wir unseren Schülern Online-Theorieunterricht angeboten haben. Die 14 Lerneinheiten werden kurzweilig und abwechslungsreich mit modernen Unterrichtsmedien, wie z.B. einem digitalen Smartboard vermittelt.

Zusätzlich bieten wir unseren Fahrschülern auch eine Vorbereitung auf die praktische Ausbildung. Auf unserem Fahrsimulator können sich die Schüler ganz in Ruhe und stressfrei auf ihre ersten Fahrstunden vorbereiten. Die Lernmodule des Simulators bauen aufeinander auf und vermitteln das nötige Basiswissen für den Straßenverkehr, beginnend mit den Grundtechniken der Schaltung und dem Zusammenspiel zwischen Kupplung und Gas. Im Anschluss starten die Schüler bereits mit einem Basiswissen und vor allem mit einem sicheren Gefühl in ihre ersten Fahrstunden.

Doch nicht nur für Fahranfänger ist die ACADEMY Fahrschule Kretschmann Ansprechpartner. Wir bieten auch Auffrischungsstunden für Führerscheinbesitzer, Umschreibungen ausländischer Fahrerlaubnisse und Zweiradausbildungen an.

Schon gewusst? Sie erhalten bei uns auch Geschenk – Gutscheine.

Verschenken Sie doch auch mal ein Stück mobile Freiheit.

Weitere Informationen rund um die Führerscheinausbildung erhalten Sie während unserer Bürozeiten von Montag bis Freitag, 14 – 18 Uhr unter der Telefonnummer: 0511 – 66 66 52 oder per E-Mail: info@academy-fahrschule-kretschmann.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACADEMY Fahrschule Kretschmann

Herr Willi Kretschmann

Lortzingstr. 1

30177 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511/666652

web ..: http://www.academy-fahrschule-kretschmann.de

email : info@academy-fahrschule-kretschmann.de

ACADEMY Fahrschule Kretschmann

Wir bilden in allen Klassen aus, mit Ausnahme der LKW- und Busführerscheine, auch auf Automatik-Fahrzeugen.

Doch nicht nur für Fahranfänger ist die ACADEMY Fahrschule Kretschmann Ansprechpartner. Wir bieten auch Auffrischungsstunden für Führerscheinbesitzer, Umschreibungen ausländischer Fahrerlaubnisse und Zweiradausbildungen an.



Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum sich die Investition in gute Textqualität mehrfach auszahlt