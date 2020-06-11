Acompio stärkt seine Position im wachsenden Markt für AI SEO

Plattform für strukturierte Unternehmensdaten gewinnt an Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchergebnissen

Im Zuge der rasanten Entwicklung KI-gestützter Suchtechnologien baut Acompio seine Rolle im neuen Segment des AI SEO (Artificial Intelligence Search Optimization) weiter aus. Da generative KI-Systeme zunehmend bestimmen, wie Nutzer Unternehmen online finden, werden strukturierte und entitätsbasierte Unternehmensdaten zu einem entscheidenden Faktor für digitale Sichtbarkeit.

Vom klassischen SEO zur KI-Erkennung

Suche beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Keyword-Rankings bei Plattformen wie Google oder Bing. Moderne KI-gestützte Systeme, entwickelt von Technologieführern wie Microsoft und OpenAI, generieren heute synthetisierte Antworten auf Basis strukturierter, vertrauenswürdiger und vielfach referenzierter Datenquellen.

Dieser Wandel markiert den Aufstieg von AI SEO – einem neuen Ansatz, der nicht nur auf Rankings

abzielt, sondern auf Erkennung, Validierung und Zitierung durch KI-Systeme.

Der Vorteil strukturierter Daten bei Acompio

Acompio stellt mit seinem deutschen Portal business-branchenbuch.de Unternehmen strukturierte, maschinenlesbare Firmenprofile zur Verfügung, die unter anderem enthalten:

o Eindeutige Unternehmensidentifikation

o Branchenklassifizierung

o Verifizierte Kontaktdaten

o Geografische Informationen

o Detaillierte Leistungsbeschreibungen

o Kategorisierte Unternehmensmerkmale

Dieses strukturierte Format entspricht der Art und Weise, wie KI-Systeme Informationen verarbeiten – über Entitätenerkennung, Knowledge-Graph-Verknüpfungen und Querverifikation aus mehreren Quellen.

Da KI-Tools zunehmend strukturierte Verzeichnisse nutzen, um Unternehmensdaten zu überprüfen und kontextuell einzuordnen, werden Plattformen wie Acompio zu einem wichtigen Bestandteil des Datenökosystems intelligenter Suchsysteme.

Zunehmende Präsenz in KI-gestützten Suchergebnissen

Marktbeobachtungen zeigen, dass strukturierte Unternehmensverzeichnisse immer häufiger in KI-generierten Antworten erscheinen – insbesondere bei Unternehmensvergleichen, Dienstleistungsanfragen und Hintergrundinformationen zu Firmen.

Durch präzise, kategorisierte und regelmäßig aktualisierte Einträge stärkt Acompio seine Relevanz als vertrauenswürdiger Anbieter von Unternehmensdaten im Umfeld KI-basierter Informationssysteme.

Unterstützung von Unternehmen im KI-Zeitalter

Mit dem Übergang von klassischen Suchmaschinen hin zu konversationsbasierten KI-Schnittstellen müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Daten klar, konsistent und entitätsorientiert strukturiert sind. Acompio unterstützt diesen Wandel mit einer Plattform, die sowohl für traditionelle Suchmaschinen als auch für KI-Systeme der nächsten Generation optimiert ist.

„Die Zukunft der Sichtbarkeit liegt in der Erkennung durch intelligente Systeme“, so Olaf Brenn, Gründer von Acompio. „Unsere Mission ist es, Unternehmen nicht nur auffindbar, sondern für KI-Technologien auch verständlich zu machen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kapelan e-promote UG

Herr Olaf Brenn

Prager Str. 60

04317 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0341/35599778

fax ..: 0341/35599779

web ..: https://www.kapelan-epromote.de

email : brenn@kapelan-epromote.de

Acompio ist eine innovative Plattform für Unternehmensverzeichnisse, die in mehreren Ländern aktiv ist. Die Marke bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich online optimal zu präsentieren und Kunden zu gewinnen. Acompio bietet nicht nur detaillierte Unternehmensprofile, sondern erweitert sein Angebot kontinuierlich um interaktive Funktionen wie Bewertungen, Gutscheine, Jobangebote und mehr, um den Nutzern ein umfassendes Erlebnis zu bieten.

