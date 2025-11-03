-
action press intensiviert die Zusammenarbeit mit Reuters
Frankfurt am Main (IRW-Press/06.11.2025) – Hamburg, 6. November 2025 Nachdem die Bildagenturengruppe action press (Hamburg) die weltweite fotografische Berichterstattung sämtlicher Weltcuprennen sowie der Olympischen Winterspiele der Saison 2025/2026 für die Fédération Internationale de Ski (FIS, Oberhofen am Thunersee, Schweiz) übernommen hat, intensiviert sie ihre Zusammenarbeit mit der internationalen Nachrichtenagentur Reuters. Allein in dieser Saison sind es 345 Veranstaltungen an 105 Austragungsorten in 23 Ländern, für die action press die Fotoproduktionen erstellt.
Um die größtmögliche, weltweite mediale Verbreitung zu erhalten, werden alle Fotos von action press ab sofort über die Vertriebsplattform der internationalen Nachrichtenagentur Thomson Reuters, Reuters Connect, vertrieben. Reuters News und die Reuters Connect Plattform streuen die verlässlichen, hochwertigen visuellen und redaktionellen Inhalte von action press an Tausende Medienunternehmen und Marken weltweit. Mit ihrem globalen Netzwerk bietet Reuters einzigartige internationale Reichweite und redaktionelle Exzellenz. Reuters ist Teil der Thomson Reuters Gruppe.
