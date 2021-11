ad pepper media und der Haushalt 2.0

Weiße Ware von AEG/Electrolux bekommt digitales Marketing-Upgrade

Nürnberg, 19. November 2021. Der Online-Spezialist ad pepper hat die E-Commerce-Abteilung des Haushaltswaren-Herstellers AEG neu angeschlossen und das digitale Verkaufsnetz erweitert. Vor allem dank der hauseigenen Werbemittel Software adCreator werden die Kosten gesenkt und gesteigerte Abverkäufe anvisiert.

Wie verkauft man heutzutage Waschmaschinen & Co. online? Technisch ist das natürlich gar kein Problem, doch nach einer Neuausrichtung der E-Commerce-Abteilung bei AEG/ Electrolux, war der Haushaltswaren-Hersteller auf der Suche nach neuen Online-Marketingexperten.

ad pepper hatte den aktuellen Onlineshop von AEG evaluiert und viele neue Ideen sowie mögliche Online Marketing Maßnahmen abgeleitet. Beiden Seiten war schnell klar: Einer Zusammenarbeit der zwei Unternehmen stand nichts mehr im Wege.

Das Hauptziel war es, den Abverkauf der AEG Produkte im Onlineshop der Hauptseite www.aeg.de zu steigern. Dazu wurde zunächst eine Testkampagne aufgesetzt, um die künftige Zusammenarbeit besser bewerten zu können.

Um die Online-Vermarktung mithilfe einer ad pepper Kampagne zu verbessern, hat sich AEG testweise für eine Newsletterkampagne entschieden. Durch diese Kampagne konnten gleich mehrere Ziele von AEG abgedeckt werden. Zum einen wurde der Pool an neuen Newsletter-Abonnenten erweitert und zum anderen wurde der Abverkauf aktueller Fokusprodukte gesteigert. Die Erweiterung des Newsletterpools erhöht nicht nur die Kundenbindung, sondern auch das Potenzial, die hinzu gewonnenen Neukunden in Stammkunden umzuwandeln.

„Unseren Kunden AEG/ Electrolux hat vor allem das Full Service Angebot von ad pepper überzeugt – inklusive Kampagnenhosting und der damit bereitgestellten digitalen Ressourcen“,

so Susanne Pilz, Managing Director bei ad pepper media.

Einer der größten Vorzüge der Kampagne war auch der adCreator – ein hauseigenes Werbemittel Tool von ad pepper, das viel Zeit und Geld spart. Der adCreator ist eine Werbemittelsoftware, die Text- und Motivanpassungen, A/B Tests, diverse Formate sowie geänderte Angebote schnell und unkompliziert möglich macht. So ersparte sich AEG/ Electrolux den Umweg über eine Kreativagentur und konnte dennoch jederzeit die Online-Kampagne an veränderte Marktbedingungen adaptieren.

„Wer so viele unterschiedliche Premium Haushaltsgeräte hat wie wir mit der Marke AEG – der braucht einen agilen Partner, um auf den dynamischen Marktbedarf schnell reagieren zu können. ad pepper media hat uns mit ihrer Software – dem adCreator – vollends überzeugt. Denn damit können wir unsere Werbebanner in kürzester Zeit anpassen“, so Daniel Tratz, D2C E-Commerce Director bei Electrolux Hausgeräte GmbH.

Wollen auch Sie wissen, wie eine ad pepper Kampagne Ihr digitales Geschäft voranbringen kann, dann kontaktieren Sie uns unter salesde@adpepper.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ad pepper media GmbH

Frau Susanne Pilz

Frankenstraße 150D

90461 Nürnberg

Deutschland

fon ..: +49 911 131346-0

web ..: https://adpepper.com/ad-pepper-media-und-der-haushalt-2-0/

email : presse-gmbh@adpepper.com

Über ad pepper media

ad pepper media ist eines der führenden internationalen Performance Marketing Unternehmen, spezialisiert auf Lead Generierung und Zielgruppentargeting. Der Full-Service-Anbieter mit Sitz in Nürnberg vermarktet Internet-Werbung weltweit, interaktiv und zielgruppenorientiert. Dabei kann das Team auf jahrzehntelange Erfahrung im Online Business zurückgreifen: Seit 1999 unterstützt ad pepper Werbetreibende mit State-of-the-Art Marketinglösungen.

Pressekontakt:

ad pepper media GmbH

Frau Marion Dorr

Frankenstraße 150D

90461 Nürnberg

fon ..: +49 911 131346-0

web ..: https://adpepper.com/

email : presse-gmbh@adpepper.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

getaweb gewinnt den Deutschen Agenturpreis 2021