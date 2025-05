AEB und consolut: Erste gemeinsame Multi-Carrier-Lösung auf der SAP Business Technology Platform

Premiere: Vollintegrierte Versandlösung, die komplett auf der SAP Business Technology Platform läuft

– Perfekte Unterstützung der SAP Clean-Core-Strategie durch Zero Modifications

– Automatisierte Versandabwicklung mit über 300 angebundenen Speditionen und Paketdienstleistern direkt aus allen SAP-Systemen

Die Softwarespezialisten AEB SE und consolut GmbH präsentieren gemeinsam erstmals eine vollintegrierte Multi-Carrier-Shipping-Lösung auf Basis der SAP Business Technology Platform (BTP). AEB Carrier Cloud for SAP ermöglicht es Unternehmen, Labeldruck und Versandabwicklung für eine Vielzahl an Speditionen und Paketdiensten nahtlos in ihre SAP-System zu integrieren und zu automatisieren.

Durch die Implementierung auf der SAP Business Technology Platform werden sämtliche Geschäftslogik und Kommunikationsprozesse außerhalb des SAP-Kernsystems ausgeführt. Dies entspricht der Clean-Core-Strategie von SAP, die Modifikationen am Kernsystem vermeiden will. Unternehmen profitieren von deutlich reduzierten Wartungskosten und hoher Flexibilität bei System-Updates.

„Mit AEB Carrier Cloud for SAP auf Basis der Business Technology Platform unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre SAP-Landschaft auch in Sachen Logistik zukunftssicher zu gestalten und einen SAP-Clean Core-Ansatz umzusetzen“, erklärt Dominik Wagenfort, Business Unit Leader Intralogistics & Warehousing bei consolut.

Von Labeldruck bis Shipment-Tracking – direkt in SAP

Die Funktionsweise ist denkbar einfach: Versanddaten werden auf Basis von Events über das SAP Event Mesh aus SAP S/4HANA, SAP TM oder SAP EWM über die BTP an Carrier Cloud for SAP übermittelt. Die AEB-Lösung generiert im Anschluss automatisch Versandetiketten im jeweils entsprechenden Format und ermöglicht deren Druck – sowohl an einzelnen Packstationen, konsolidiert im Versandbüro oder auch in vollautomatisierten Förder- und Etikettieranlagen.

Das Ergebnis sind reibungslose und performante Versandprozesse für alle Waren und alle Transportmodi. Dafür sind an Carrier Cloud for SAP über 300 Speditionen und Paketdienste angebunden. Und auch der Versand von Gefahrgut, eine packstückweise Abwicklung, die Nachweisführung für innergemeinschaftliche Lieferungen („Gelangensbestätigung“) sowie Shipment-Tracking werden unterstützt.

„Unsere Lösung richtet sich an Unternehmen, die ihre Versandabwicklung für mehrere Carrier automatisieren und dabei von den Vorteilen einer modernen Cloud-Architektur profitieren möchten“, erklärt Andrej Grohar, Produktmanager bei AEB. „Und die Integration über die BTP ist ein Meilenstein für alle SAP-Anwender-Unternehmen, die ihre Systeme zukunftssicher und wartungsarm gestalten möchten.“

Weitere Informationen unter: https://www.aeb.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AEB SE

Herr Jens Verstaen

Sigmaringer Str. 109

70567 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 (0)89 14 90 267 16

web ..: https://www.aeb.com

email : jens.verstaen@aeb.com

Über AEB SE:

Globale Warenbewegung vereinfachen und einen nachhaltigen Handel prägen – direkt aus der Cloud: Mit intuitiven Technologien ermöglicht die AEB SE effiziente, ökologische, sichere und gerechte Lieferketten. Mehr als 7.000 Kunden nutzen die Lösungen in über 80 Ländern für Versand, Transport- und Warehouse-Management, Verzollung, Importabwicklung, Exportabwicklung, Screening von Sanktionslisten sowie zur Exportkontrolle.

Bei AEB arbeiten mehr als 700 Mitarbeitende. Der Softwareanbieter hat den Hauptsitz und eigene Rechenzentren in Stuttgart sowie mehr als zehn weitere nationale und internationale Standorte.

Über consolut:

consolut ist eine inhabergeführte, international tätige IT-Beratung mit Fokus auf SAP, Digitalisierung sowie Cloud- und Betriebsservices. Das 1998 gegründete Unternehmen verbindet tiefgreifendes Verständnis betriebswirtschaftlicher Prozesse mit fundierter IT- und SAP-Expertise, um die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Unternehmen zu stärken.

