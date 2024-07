i.b.s. stellt erste SMRP Security Multi Role Platform in Dienst!

i.b.s. als einziges, kommerzielles Sicherheitsunternehmen in Deutschland mit eigener, bewaffneter Special Boat Group!

Erweiterung des Fähigkeitsprofils durch Aufstellung einer eigenen S.B.G. Special Boat Group!

Im April 2024 hat die i.b.s. International Operative Services e.K. ihr Fähigkeitsprofil durch die Lieferung der ersten, eigenen SMRP Multi Role Platform (RIB) erweitert. Dadurch werden nicht nur die eigenen Ressourcen zur maritimen Einsatzaus- und Fortbildung noch weiter ausgebaut, die bereits in der Vergangenheit kooperativ erfolgreich für maritime Spezialeinheiten sowie spezialisierte Einheiten u.a. auch für NATO Partnerstaaten erfolgreich umgesetzt wurden, sondern auch die eigene Einsatzfähigkeit im maritimen Raum multipliziert.

Die dazu bereitgestellten finanziellen Mittel flossen in die Anschaffung eines ersten, eigenen RIB´s (Rigid Inflatable Boat) mit ausgefeilter maritimer Sensorik zur Überwasser- und Unterwasserdetektion von möglichen Intrudern. Diese RIB´s sollen nicht nur den hochkarätigen Ausbildungsstand der i.b.s. eigenen Instruktoren im Bereich von SBT´s (Special Boat Teams) durch ständige Übungen in Open Water Scenarios sichern, sondern zusätzlich auch die Fähigkeiten des eigenen operativen Personals erweitern, wobei hierzu z.B. speziell die Bereiche der „Schlechtwetter Szenarien“ und „Nachteinsätze“ regelmäßig geübt und vertieft werden.

Hierbei kommen gerade die im zivilen Sektor bei bewaffneten maritimen Schutzeinsätzen im Bereich der kommerziellen Handelsschifffahrt und bei Harbour Protection Scenarios erlangte Befähigung und Erfahrung, z.B. bei STS (Ship-to-Ship Operations) zum tragen und bilden, neben den vormals militärisch und militärisch-maritimen Verwendungen unseres Personals eine fundierte Basis, auf die sich mit den neuen RIB´s das eigene Fähigkeitsprofil noch deutlich intensiver auf- und ausbauen läßt.

Mit der Bereitstellung von finanziellen Mittel und der Bestellung des ersten RIB´s im September 2023 erfolgte zeitgleich auch die Bereitstellung von Mitteln für die Aus- und Weiterbildung unseres Personals zur professionellen Führung derartiger Hochgeschwindigkeitsboote und der Bedienung der an Bord verbauten, hochkarätigen Marinesensorik.

Die verbaute Sensorik besteht u.a. aus einem Tageslicht- und Wärmebildsystem der Firma FLIR, RAYMARINE Doppler Radar, Seefunk, Sonar Light und AIS. Zu weiteren Ausstattungsmerkmalen unserer SMRP gehören ULLMANN Suspension Seats, MOB System, ECDIS und weitere Technik, die diese Boote als vollwertige Einsatzmittel für die maritime Gefahrenabwehr klassifizieren, hier jedoch zur Vorteilswahrung nicht weiter benannt werden sollen. Diese SMRP erreichen mit ihrer Doppelmotorisierung und 500 PS Leistung eine Geschwindigkeit von bis zum 50+ Knoten und können bis zu Windstärke 8 eingesetzt werden.

Nach Abschluss der Ausbildung unsres Personals erfolgte die Aufstellung der eigenen S.B.T. „Special Boat Group“ bestehend aus unseren Spezialisten zur maritimen Gefahrenabwehr, die mit der Übernahme des ersten RIB´s im April 2024 offiziell ihren Dienst aufnahm und die nunmehr einen festen Bestandteil der i.b.s. M.R.U. „Maritime Response Unit“ bildet. Diese kann für den Schutz maritimer kritischer Infrastruktur, aber auch sonstigen an Wasserwegen gelegenen Industrieanlagen zum Einsatz kommen. Zu diesen können gehören Häfen, darin liegende Schiffe, wie beispielsweise Kreuzfahrtschiffe, Anlagen der Öl und Gas Verarbeitung, Energieanlagen, kerntechnische Anlagen und ähnliche. ibs-ops.com/leistungen/maritime-sicherheit-bewaffnet-schiffssicherheit-armed-guards

Zusätzlich können so nunmehr auch Dienstleistungen, wie beispielsweise im Bereich des Schutzes von Lieferungen militärischer Rüstungsgüter auf See durch unsere S.B.G. professionell umgesetzt werden, Schiffe in Häfen durch _Force Protection_ Maßnahmen gesondert geschützt sowie überwacht und mögliche Angreifer oder sonstige kriminelle Elemente frühzeitig detektiert und abgewehrt werden. Dazu kommen u.a. auch unsere unternehmenseigenen C-IED Taucher (Counter Improvised Explosive Devices Diver) zum Einsatz, die auch durch Unterwasserdrohnen, sogenannte ROV´s unterstützt werden können, die zusätzlich, gerade bei schlechtem Wetter oder starker Strömung, eine unterstützende oder auch alternative Maßnahme zu unseren Tauchern bilden. ibs-ops.com/leistungen/schutz-maritimer-kritischer-infrastruktur-europaweit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

i.b.s. International Operative Services e.K.

Herr Horst Rütten

Lindenstr. 11

27419 Sittensen

Deutschland

fon ..: +494087979850

web ..: https://www.ibs-ops.com

email : marquardt@ibs-ops.com

PROFESSIONELLE, VERLÄSSLICHE BERATUNGEN UND OPERATIVE DIENSTLEISTUNGEN – SEIT MEHR ALS ZWEI JAHRZEHNTEN ERFOLGREICH FÜR DIE SICHERHEIT UNSERER KLIENTEN

i.b.s.® International Operative Services e.K. als Teil der IMAF „Group of Companies“ steht für innovative, situationsübergreifende und spezialisierte Beratungs- und Sicherheitsdienstleistungen zur nachhaltigen Sicherung privater als auch komplexer kommerzieller und institutioneller Ressourcen.

Die i.b.s.® Spezialisten stellen für die Klienten unserer Unternehmensgruppe sicher, dass sowohl unsere beratenden als auch operativen Dienstleistungen professionell und anforderungskonform umgesetzt werden.

Für uns steht somit die auf unsere Klienten und deren individuelle Anforderungen zugeschnittene ganzheitliche Beratung mit dem Anspruch an erster Stelle, jederzeit optimale, fachkundige, professionelle sowie auch Budget angepasste, zeitgemäße Lösungsansätze für komplexe Probleme aufzuzeigen.

Als führendes Unternehmen im Bereich der innovativen Beratungsdienstleistungen greifen wir hierzu auf umfassende eigene Ressourcen sowie auf ein internationales und handverlesenes Netzwerk von Spezialisten und Experten zurück denn für uns gilt, dass spezielle Heraus- und Anforderungen einer ebenso speziellen Betrachtung und Herangehensweise bedürfen, um ihnen erfolgreich und situativ angemessen zu begegnen.

