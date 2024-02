Ästhetische Zahnmedizin – weil Sie das schönste Lächeln verdient haben

Aussehen und Ausstrahlung wirken sich auf viele Lebensbereiche aus, und entscheiden, wie andere uns wahrnehmen. Die ästhetische Zahnheilkunde sorgt für ein schönes, strahlendes, natürliches Lächeln.

Saarlouis, 27.02.2024 – Der Fachbereich der Zahnmedizin, der sich um Ihr Lächeln kümmert.

Das eigene Aussehen und die persönliche Ausstrahlung haben Auswirkungen auf viele Lebensbereiche. Sie sind mit entscheidend für den ersten Eindruck. Für eine positive äußere Wahrnehmung steht die ästhetische Zahnheilkunde. Sie ist der Fachbereich der Zahnmedizin, der für ein schönes, strahlendes, natürliches Lächeln sorgt.

Die ästhetische Zahnmedizin bedeutet nicht nur schöne Zähne und gesundes Zahnfleisch, sondern auch das Erhalten der Gebissfunktion. Dieser wichtige Fachbereich der Zahnheilkunde gewinnt immer mehr an Bedeutung und Anerkennung. Erklärtes Ziel ist es, den Patienten mit Zahnersatz zu versorgen, der individuell an seine Mundsituation und seine Gesamterscheinung angepasst ist. Die notwendigen zahntechnischen Behandlungen dienen der ästhetischen Ausgestaltung, die sich am natürlichen Vorbild orientiert. Sie sind nichts Aufgesetztes, sondern unterstreichen die Persönlichkeit des Patienten.

Das unterscheidet die ästhetische Zahnmedizin wesentlich von der funktionellen Zahnsanierung und – Konservierung beziehungsweise dem formalen Zahnersatz. Es handelt sich dabei um einen speziellen Fachbereich der Zahnheilkunde, bei dem großer Wert auf die Ästhetik gelegt wird. Den Nutzen solcher Behandlungen erfährt der Patient durch ein neues Lebensgefühl, das ihm ein offenes Lächeln auf das Gesicht zaubert, und großen Einfluss auf die Wahrnehmung anderer hat.

Inlays, Bleaching, Veneers und mehr

Die ästhetische Zahnmedizin umfasst den Einsatz von Inlays (speziell angefertigte Zahnfüllungen), Kronen, Brücken und zum Teil auch die Zahnprothetik. Weitere Bereiche sind die Anfertigung von Veneers (sehr dünne Zahnverblendungen) und das professionelle Bleaching (Bleichen und Aufhellen der Zähne für ein gleichmäßiges, natürliches Weiß), die dem verbesserten kosmetischen Aussehen dienen. Statt weniger haltbarer Zahnfüllungen, werden in der ästhetischen Zahnheilkunde hochwertige Inlays und Onlays zum Füllen von Kavitäten verwendet und anschließend im Zahn einzementiert.

Die passende Krone ist wie eine Schutzkappe für den betroffenen Zahn und hält langfristig. Mit Brücken können Lücken gefüllt werden oder mit Implantaten kombiniert werden. Welche Art der genannten Zahnbehandlungen zum Einsatz kommt, ergibt die ausführliche Diagnose durch die professionelle und sehr erfahrene Zahnarztpraxis Za. Jankowski. Der kompetente Zahnmediziner bietet gemeinsam mit seinem freundlichen Team die ästhetische Zahnheilkunde als einen seiner Behandlungsschwerpunkte an.

Experten für ästhetische Zahnheilkunde – Praxis Za. Julian Jankowski

Schöne und feste Zähne sind für ZA. Julian Jankowski das Ziel einer einfühlsamen Zahnbehandlung. Dabei erklärt er dem Patienten die einzelnen Schritte, so dass dieser positiv auf das zu erwartende ästhetische Ergebnis eingestimmt ist. Die Kompetenz und Erfahrung des Spezialisten schaffen Vertrauen und geben dem Patienten Sicherheit. So spürt der Patient nicht erst beim Blick in den Spiegel den Nutzen der ästhetischen Zahnmedizin, sondern bereits während des gesamten Behandlungsprozesses in der modern ausgestatteten Zahnarztpraxis.

Die professionelle Atmosphäre der Zahnheilkundepraxis ZA. Jankowski beruht auf der großen Erfahrung und Kompetenz der dort arbeitenden Zahnärzte und Zahntechniker sowie auf dem erfolgreichen Einsatz des gut ausgebildeten, freundlichen Serviceteams. Eine Kontaktaufnahme mit der Praxis für ästhetische Zahnmedizin ist der Beginn des Weges zu einem strahlenden befreiten Lächeln.

