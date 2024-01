Afrikanischer Goldreichtum

Gerade hat das Vereinigte Königreich goldene Gegenstände nach Ghana zurückgesendet.

Im Rahmen langfristiger Darlehensverträge wurden einige der Kronjuwelen Ghanas zurückgegeben. Unter den 32 Gegenständen befanden sich beispielsweise eine goldene Friedenspfeife, ein Staatsschwert, eine königliche Mütze oder goldene Abzeichen. Den derzeitigen Asante-König Otumfo Osei Tutu II wird dies sicherlich gefreut haben. Denn die Gegenstände besitzen auch eine spirituelle Bedeutung. Jedoch ist es wohl nicht so erfreulich, dass die Briten dies als Darlehen bezeichnen, während die Asante eher an einer dauerhaften Rückgabe interessiert sind.

Die goldenen Stücke wurden meist während der Kriege zwischen den Briten und den Asante im 19. Jahrhundert geplündert. Die Asante waren eines der wenigen Völker in Afrika, die sich gegen europäische Invasoren wehrten. Die Asante gehörten damals zu den mächtigsten Staaten in Westafrika. Es gab vier Kriege zwischen dem Vereinigten Königreich von Großbritannien (und Irland) und dem Asante-Reich. Nach seiner Unabhängigkeit trat Ghana 1957 dem Commonwealth bei. Heute ist das Königreich des Asante-Königs ein Teil der Demokratie Ghanas.

Auch kann es noch geschehen, wenn der Asante-König Hände schütteln muss, dass er Hilfestellung braucht, da sein Arm mit vielen schweren Goldarmbändern behängt ist. Die sogenannte „Goldküste“ steht für einen Küstenabschnitt in Westafrika, der in etwa die Küste des heutigen Ghanas ist. Früher kamen Europäer dorthin, um Gold einzutauschen, die Asante hatten es an die Küste gebracht. Heute lagern in britischen Museen noch diverse andere wertvolle Stücke aus anderen Ländern, die umstritten sind. Gold war und ist heute begehrt. Wer auf die werterhaltende Funktion des Goldes setzen möchte, kann dies mit den Werten sehr guter Goldunternehmen machen. Da gibt es etwa Skeena Resources oder Revival Gold.

