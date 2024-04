Aktion „Katze kastrieren“: vs vergleichen-und-sparen GmbH macht sich stark für das Tierwohl

Mit der Aktion „Katze kastrieren“ möchte vs vergleichen-und-sparen GmbH sich dafür einsetzen, das Leid unzähliger Straßenkatzen in Deutschland zu verhindern.

Kastration verhindert Katzenleid – das ist das Motto der Aktion „Katze kastrieren“, die die vs vergleichen-und-sparen GmbH, kurz VS., ins Leben gerufen hat. Der Bottroper Tierversicherungsmakler will sich aktiv für die Kastration von Freigängerkatzen einsetzen und dafür mit Tierarztpraxen sowie Katzenschutzorganisationen zusammenarbeiten.

Zum Hintergrund: In Deutschland leben rund 2 Millionen Straßenkatzen – Tendenz steigend. Die meisten von ihnen sind krank und unterernährt. Und die medizinische Versorgung der wildlebenden Katzen ist sowohl praktisch als auch finanziell sehr schwierig. Hinzu kommt, dass die Tierheime und Pflegestellen aus allen Nähten platzen. Ein Grund für die steigende Zahl der Straßenkatzen ist, dass zahlreiche Freigänger-Katzen nicht kastriert sind. Denn viele Halter wissen nicht, dass eine Kastration auch gesundheitliche Vorteile für die eigene Miez bietet – z. B. ein geringeres Verletzungs- oder Infektionsrisiko, weil Revierkämpfe ausbleiben.

Kostenlose Flyer und Poster

Unter Katzen kastrieren klärt VS. umfassend über die Katzenkastration auf. So erfahren Katzenhalter dort nicht nur Wissenswertes rund um den Eingriff, sondern auch, dass eine Katzenkrankenversicherung je nach Tarif einen Großteil der Kosten übernimmt. Auch auf den VS.-Social Media-Kanälen Instagram und Facebook wird das Thema behandelt. Zusätzlich können Interessierte auf der Seite Flyer: Katze kastrieren informative Aktionsbroschüren und attraktive Aktionsposter kostenlos bestellen. Sie sind vor allem für Tierarztpraxen und Tierschutzorganisationen ideal, um zahlreiche Kunden und Interessenten zu erreichen und für die Katzenkastration zu sensibilisieren. „Wir hoffen, mit der Unterstützung der Tierärzte und Schutzorganisationen mehr Menschen zur Kastration ihrer Katzen zu bewegen und damit das Elend unzähliger Straßenkatzen zu verhindern. Gemeinsam können wir mehr erreichen“, so VS.-Geschäftsführer Jörg Hüwels.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

vs vergleichen-und-sparen GmbH

Frau Vanessa von Hagen

Wilhelm-Tenhagen-Straße 2

46240 Bottrop

Deutschland

fon ..: 02041-77447-69

web ..: https://www.vergleichen-und-sparen.de

email : presse@vergleichen-und-sparen.de

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versicherungsschutz für Mensch, Tier und Haus. Das Unternehmen arbeitet mit vielen namhaften Versicherern in Deutschland zusammen und bietet zudem attraktive Spezialtarife an. Das hausinterne Serviceteam steht allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Bereits mehr als 350.000 Kunden schenken den VS.-Mitarbeitern ihr Vertrauen.



Pressekontakt:

vs vergleichen-und-sparen GmbH

Frau Vanessa von Hagen

Wilhelm-Tenhagen-Straße 2

46240 Bottrop

fon ..: 02041-77447-69

email : presse@vergleichen-und-sparen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

CVGEN: Verbesserung der Erfahrung für Expats in Deutschland Lingener Autor beschreibt mit dem Buch „Der Schatzkompass“, wie man seine Träume verwirklicht.