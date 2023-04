Album Release (Trance): Project Dino – Music from where we GO TO

Das außergewöhnliche Trance Album vom Newcomer (nach über 10-jähriger Schaffensphase) Dr. Dino Biedermann

Elektronische Musik ist heutzutage oft ein technischer Vorgang. Hier sticht das Project Dino absolut heraus.

Dr. Dino Biedermann (ja, er ist wirklich mal praktizierender Zahnarzt gewesen und ja, sein Vorname ist wirklich Dino – kein Künstlername) verarbeitet in seinem ersten Album „Music from where we GO TO“ seine positiven als auch negativen Erlebnisse und lässt seinen Gefühlen dabei freien Lauf. Herausgekommen ist dabei ein Trance Album mit 10 außergewöhnlichen Titeln. Die erste Auskopplung „Agung Otmar“ ist auch als Radio Edition erschienen und wird nicht nur Liebhaber der Musikrichtung Trance berühren. Das Video dazu ist sowohl auf der Webseite von Project Dino, als auch auf YouTube zu finden.

Eine schönere Welt nach außen tragen, Menschen glücklich machen, tolle Erinnerungen und Gefühle projizieren, für all das steht „Project Dino“. Es spielt keine Rolle woher man kommt, welcher Nationalität man angehört oder welchen Glauben man für sich ausgewählt hat.

Gehen Sie auf eine aufregende Reise!

Das Debütabum „Music from where we go to“ von Project Dino ist auf allen bekannten Streaming Plattformen verfügbar (Direktlinks auch auf der Webseite von Project Dino).

Webseite: https://project-dino.com/

Dr. Dino Biedermann

Project Dino bin ich nicht allein, sondern es beschreibt ein Kollektiv von Menschen, die Trance als ein Lebensgefühl verstehen. Trance und elektronische Musik allgemein berührt unser Inneres, spielt mit schönen Gefühlen und Erinnerungen und projeziert eine schönere Welt in uns, die wir versuchen nach aussen zu tragen. Ich sehe mich als einen Träumer mit dem Wunsch zusammen mit Gleichgesinnten etwas schöneres als die Summe seiner Teile zu schaffen und so Menschen glücklich zu machen.

