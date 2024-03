Alexandra Wiener Chartered Tax Advisor: Neuer Service und Website-Start für englischsprachige Expats

Berlin, 1. März 2024 – Mit der heutigen offiziellen Einführung des Steuerberatungsservice für englischsprachige Expats in Deutschland und dem gleichzeitigen Start einer neuen englischsprachigen Website (https://www.chartered-tax-advisor-germany.de/) betont das Unternehmen für Steuerberatung, Alexandra Wiener Chartered Tax Advisor, seine Ausrichtung auf Expats-Klientel.

Expansion des Serviceangebots

Alexandra Wiener Chartered Tax Advisor, ein etabliertes Unternehmen im Bereich Steuerberatung, baut sein Serviceangebot aus. Dabei stehen insbesondere englischsprachige Expats im Zentrum der Erweiterung. Mit ihrem spezifischen Wissen und ihren Fähigkeiten zur Beratung von Privatpersonen, Freiberuflern und kleinen bis mittelständischen ausländischen Unternehmen in Deutschland bietet sie ihren Kunden ein auf ihre individuellen Bedürfnisse angepasstes Dienstleistungspaket. In Anbetracht der zunehmenden Anzahl von Expats in Deutschland, die einen zuverlässigen, qualifizierten und vor allem Englisch sprechenden Steuerberater suchen, reagiert Alexandra Wiener Chartered Tax Advisor auf diesen wachsenden Markt und liefert steuerrechtliche Expertise, die auf die speziellen Bedürfnisse dieser Zielgruppe abgestimmt ist.

Digitale Steuerlösungen für die internationale Klientel

Die digitale Transformation macht auch vor der Steuerberatung keinen Halt. Alexandra Wiener Chartered Tax Advisor hat hierauf reagiert und bietet ab jetzt eine nahtlose digitale Verarbeitung für Steuererklärungen an. Diese Dienstleistung ermöglicht es den Kunden, ihre Steuererklärungen und andere steuerliche Angelegenheiten unkompliziert und effizient online zu erledigen – egal, ob sie in Hamburg, Berlin, München oder anderswo in Deutschland wohnen. Ausgerüstet mit digitalen Tools und einer neuen, speziell für englischsprachige Expats erstellten Website, liefert Alexandra Wiener Chartered Tax Advisor ihre erstklassigen Steuerberatungsdienste ab sofort landesweit. „Wir sehen die Digitalisierung als eine hervorragende Möglichkeit, unsere Dienstleistungen über regionale Grenzen hinweg anzubieten. Auf diese Weise können wir unsere Expertise noch mehr Kunden zugänglich machen“, erläutert Alexandra Wiener. Darüber hinaus bietet die neue Website umfassende und leicht verständliche Informationen zu den angebotenen Services und zur Firmenphilosophie. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des erweiterten Angebots, das sich vor allem an english-sprachige Expats richtet.

