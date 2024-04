Alle Orte, alle Zeiten: So wird die 15. HAMBURG-BERLIN-KLASSIK

Strecke führt von Berlin über Magdeburg und Wolfsburg nach Hamburg / Prominente Fahrer sind u.a. Moderator Horst Lichter und Motorsport-Legende Hans Joachim Stuck

Schwabach, 17. April 2024 _- Nur noch zwei Wochen, dann geht vom 2. bis 4. Mai 2024 eine der bekanntesten und beliebtesten Rallyes für Old- und Youngtimer erneut auf die Strecke: Die HAMBURG-BERLIN-KLASSIK (HBK). In Ihrer 15. Auflage wartet sie zudem mit einem Rallyepaket der Extraklasse auf: Veranstalter B&M Marketing veranstaltet das Event erstmalig gemeinsam mit der CLASSIC TROPHY HAMBURG, der Rallye des Versicherungsanbieters Herzenssache, die am Samstag eine zusätzliche Tageswertung ausloben wird. Auch Prominenz hat sich zu diesem Rallye-Highlight angemeldet: Dabei sein werden u.a. der Moderator und Fernsehkoch Horst Lichter, Motorsport-Legende Hans Joachim Stuck sowie die Moderatorin und Motorsportlerin Lina van de Mars. Die sportliche Leitung der HAMBURG-BERLIN-KLASSIK übernimmt erneut Rallye-Europameister Armin Schwarz.

Die Strecke der 15. HAMBURG-BERLIN-KLASSIK verläuft wie folgt: Gestartet wird mit einem Prolog ab der „Motorworld Berlin“ und führt an den beiden darauffolgenden Tagen über Magdeburg und Wolfsburg bis nach Hamburg. Zu sehen gibt es dabei eine außergewöhnliche Mischung aus 80 Jahren Automobilgeschichte: „Wir freuen uns, dass wir unseren Zuschauern in diesem Jahr viele seltene Vorkriegsmodelle präsentieren können“, sagt Felix Müller, Head of Partnerships & Sponsoring bei der veranstaltenden Agentur B&M Marketing. An den Start gehen werden u.a. ein Bentley 3 Litre von 1923, ein Cunningham V5 (Bj. 1924), ein Rolls-Royce Phantom II (Bj. 1930), ein Austin Seven Ulster Special (Bj. 1932) sowie ein Riley TT Sprite (BJ. 1935). Das jüngste Fahrzeug im Feld ist ein Maserati 3200 GT von 2002. Außerdem wird ein Daihatsu Cuore dabei sein, den der Teilnehmer 1993 bei einem AUTO BILD Gewinnspiel 1993 gewonnen hat.

Unterstützt wird die Rallye auch in diesem Jahr wieder von bewährten Partnern: Dabei sind u.a. der Oldtimer-Versicherer Herzenssache, TÜV NORD, Vredestein, Gothaer und der AvD. Die anfallenden CO2-Emissionen der Rallye werden durch die Firma Pangea Life mit einem Klimabeitrag ausgeglichen.

Über das Rallyebüro von B&M

Seit 2020 ist das Rallyebüro, als Teil von B&M Marketing, Veranstalter der beiden arrivierten Rallyes für Oldtimer und Youngtimer BODENSEE-KLASSIK und HAMBURG-BERLIN-KLASSIK. 2024 kommt mit der RHEIN-MAIN-KLASSIK ein neues Format in der Mitte Deutschlands dazu.

Die Rallye-Strecken werden jedes Jahr neu festgelegt. Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit. Das Motto lautet: „Reisen statt Rasen“. Wichtig ist die Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbranche und Prominenten stehen Spaß und das emotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallyes sind geprägt von einer landschaftlich reizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.



