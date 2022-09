Alles rund ums Hausboot – das erste Hausbootforum lädt am 17.09.2022 ein

Der Traum von einem eigenen Hausboot muss kein Traum bleiben. Informieren Sie sich dazu hier bei uns in unserem ersten Hausbootforum in Storkow O.T Philadelphia.

Unsere Experten gewähren Ihnen nicht nur Einblicke, sie geben fachkundige Tipps und beleuchten umfassend Inhalte rund um das Thema Hausboote.

Deshalb ist unserer Programm in verschiedenste Kategorien gegliedert und beinhaltet Themen wie: das Hausboot als Kapitalanlage, Problematik Liegeplatz, so finanzieren Sie sich ein Hausboot etc.

Aber auch nachhaltige Gedanken beschäftigen uns zum Beispiel die Aussichten auf Elektromobilität und autarke Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten.

„Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen.“ Dessen sind wir uns bewusst und richten unseren Blick in die Zukunft und damit auf die Digitalisierung.

Als kleine Raffinesse gibt es für hochmotivierte Selfmade-Akteure eine Bauanleitungen für das Erschaffen eines Hausbootes in Eigenregie.

Mit kleinen Snacks und Getränken ist kulinarisch zumindest schon mal der Anker gesetzt und auch für das Wohl der Kleinsten ist bei uns gesorgt. Mit Hüpfburg und Kreativbereich lassen wir auch die Kinderaugen leuchten.

Kommen Sie also vorbei!

Wann? Am 17.09.22 von 9:30 Uhr – 18:30 Uhr

Wo? Am Park 1, 15859 Storkow (Mark)

Träumen war gestern, planen ist heute, verwirklichen ist morgen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung ist jedoch erwünscht.

Dazu folgen Sie diesem Link Anmeldung Hausbootforum

Pressekontakt:

Relax Wassersport GmbH

Herr Marcus Börner

Am Park 1

15859 Storkow

fon ..: +49 33678 444644

web ..: https://www.relax-schiff.de/

email : info@relax-schiff.de

