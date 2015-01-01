  • allinvos bringt KI in die Hotel-Buchhaltung

    Steigende Anforderungen treffen in immer mehr Hotels auf schwindende personelle und finanzielle Ressourcen – ein KI-gestütztes Modul von allinvos erhöht nun die Effizienz der Kreditorenbuchhaltung.

    BildDie innovative Zusatzfunktion „caito smart allocations“ – kurz caito – leistet eine intelligente, positionsgenaue Vorkontierung und liefert bereits beim Öffnen einer Rechnung automatische Kontierungs- und Verteilungsvorschläge. Die Trefferquote erreicht bis zu 98 Prozent passgenauer Zuordnungen, Belegpositionen werden selbst bei komplexen Rechnungsstrukturen einzeln bewertet und verarbeitet. „caito ist vom ersten Moment an einsatzbereit und arbeitet produktiv“, sagt Sascha de Clerque, CEO der allinvos – eine Company der DEHAG Hospitality Group. „Einen Fokus haben wir bei der Entwicklung unserer neuen Lösung daraufgelegt, dass Anwender trotz Automatisierung jederzeit die volle Kontrolle besitzen.“ Die KI-Kontierungsvorschläge von caito sind transparent, lassen sich jederzeit nachvollziehen, überprüfen und falls gewünscht anpassen.

    Fachkompetenz plus Fortschritt verbessern Finanzen

    „Auf Basis von KI entwickelt, lernt caito mit jeder Rechnung dazu und passt sich individuell auf die Anforderungen eines Unternehmens an“, erklärt de Clerque. „Unser Vergleich mit den Kosten einer eigenen Kreditorenbuchhaltung ergibt Ersparnisse von bis zu 25 Prozent bereits im ersten Quartal nach Einsatzbeginn.“ Neben der Automatisierung vieler manueller Tätigkeiten bildet die systembasierte Logik von caito die Grundlage wachsender Buchhaltungs-Effizienz durch die Entkopplung von Wissen und Mitarbeitenden. Daneben vereinfachen standardisierte Prozesse das Onboarding von neuem Personal. „Was caito so praxisorientiert und effizient macht, ist das Miteinander unserer 20-jährigen Erfahrung in der digitalen Verarbeitung von Rechnungen und moderner KI-Technologie. Fachkompetenz und Fortschritt gehen Hand in Hand für hoch effiziente Buchhaltungsprozesse in der Hospitality.“

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