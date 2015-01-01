DEHAG Hospitality: allinvos erfolgreich rezertifiziert

Einen weiteren Meilenstein hat jetzt die allinvos (eine Company der DEHAG Hospitality Group) erreicht: die erfolgreiche Rezertifizierung nach ISO 9001:2015 (DEKRA).

2022 wurde die allinvos erstmals zertifiziert und im Anschluss jedes Jahr durch interne und externe Auditierungen streng überwacht. Nun fand die Rezertifizierung statt, die im Dreijahresturnus durchgeführt wird und wesentlich tiefgreifender bei den Audits ist. Zudem wurde bei der Rezertifizierung auch der Prüfbereich ausgeweitet auf das zwischenzeitlich deutlich weiterentwickelte, Technologieangebot. Denn allinvos hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2008 vom reinen Kreditorenmanagement-Anbieter zur ganzheitlichen Digitalcompany mit einem breiten Angebot an cloudbasierten Lösungen entwickelt, die inzwischen über 1.300 Hotels & Hotelketten in Central Europe, vorzugsweise in der D.A.CH.-Region, nutzen. „Wir haben uns als Komplettanbieter für die Digitalisierung aller kaufmännisch relevanten Prozesse aufgestellt – von der Bestellung, über Warenwirtschaft, Rechnungsmanagement, Archivierung, Reisekosten- und Vertragsmanagement bis hin zur ESG Dokumentation. Diese Module gibt es alle aus einer Hand und sie können zudem smart miteinander kombiniert werden. Außerdem kümmert sich die allinvos neben dem Customizing der Technologiejourney auch um die komplette Integration, das Set Up, die Bereiche Training & Schulung sowie den täglichen First Level Support“, sagt Sascha de Clerque, CEO der allinvos.

Effiziente und transparente Prozesse

Im Rahmen der Rezertifizierung des Qualitätsmanagements nach ISO 9001:2015 (DEKRA) wurden die Management-Systeme und dokumentierten Prozesse von allinvos (eine Company der DEHAG Hospitality Group) detailliert von externen Auditoren geprüft. So bildet die Rezertifizierung eine zuverlässige Basis für weitere Entwicklungen, wie etwa die KI-gestützte Buchhaltung mit positionsgenauer, automatisierter Kontierung. Mit dieser Neuerung geht allinvos im ersten Halbjahr 2026 an den Markt. Sascha de Clerque weiter: „Wir ermöglichen Hotels und Hotelgruppen effiziente, transparente und skalierbare Prozesse, von der vorkontierten Bestellung über den Lieferschein und Rechnungsbeleg bis hin zum fertigen Buchungssatz.“ Eine Besonderheit ist der automatisierte procure-to-pay-Abgleich – also der Richtigkeitsabgleich zwischen Bestellung und Rechnung – und das auf Artikelebene inklusive Preisüberprüfung. Außerdem bietet allinvos in seinem digitalen Invoice-Modul durch „konfipay“ und „windata professionell“ eine zukunftssichere, vollintegrierte Lösung, mit der Hotels und Hotelketten der Wandel im Zahlungsverkehr einfach, sicher und gesetzeskonform gelingt: „Für mehr Entlastung von Mitarbeitenden durch Automation und höchste Sicherheitsanforderungen“, so de Clerque.

