Wohlfühlauszeit in den heimischen Alpen gesucht? – Eine kurze Wohlfühlauszeit in Tirol, der Steiermark, Kärnten, Salzburg und Bayern hat noch nie geschadet. ALPS RESORTS (www.alps-resorts.com) hat dafür die passenden Ferienunterkünfte in Form von Ferienhäusern in Österreich und Ferienwohnungen in Tirol, der Steiermark, Kärnten und Salzburg.

Was gibt es auch Besseres, als gleich morgens mit einem Blick in die Berge zu starten. So ein Bergpanorama hat es in sich: Die atemberaubende Landschaft der Alpen lässt einen schnell innerlich zur Ruhe kommen. Die frische Luft und die naturbelassene Umgebung sorgen u.a dafür, dass man neue Lebensenergien sammeln kann und seine innere Mitte wieder findet. Das hilft einem dabei, einen freien Kopf zu gewinnen und sich auf das Wesentliche zurückzubesinnen.

Das eigene Gleichgewicht wird wieder hergestellt und man fühlt sich aufgrund der Naturerlebnisse rundum wohl. Egal, ob Skifahren im Winter, Radfahren im Sommer, Klettern im Herbst oder Touren gehen im Frühling – die Ferienhäuser und Ferienwohnungen von ALPS RESORTS (alps-resorts.com) ermöglichen Wohlfühlauszeiten in den österreichischen oder bayerischen Alpen.

Einige Ferienimmobilien sind auch mit privatem (Whirl-)Pool, eigener Sauna oder Hund buchbar. Urlaubern stehen über 30 unterschiedliche Holiday Homes zur Verfügung. Für Ablenkung vom stressigen Berufsalltag ist gesorgt: In Österreich und Bayern warten verschiedenartige Sportmöglichkeiten und Freizeitangebote darauf, entdeckt zu werden. Alle Informationen zu den Holiday Homes von ALPS RESORTS findet man auch auf: alps-resorts.com

