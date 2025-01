Als 1. Hotel in Deutschland führt das Mandarin Oriental, Munich ab sofort Hallstein Wasser!

Unverfälschte Reinheit und höchste Qualität im Mandarin Oriental, Munich, das ab sofort das wohl reinste Wasser der Welt anbietet: Hallstein Wasser

Unverfälscht, naturbelassen und von höchster Qualität – das Mandarin Oriental, Munich bietet seinen Gästen gemäß dem Trend zu gesünderer und nachhaltigerer Kost ab sofort das wohl reinste Wasser der Welt: Hallstein Wasser aus der Dachsteinregion. In den Restaurants und im Room Service bereichert Hallstein Wasser nun das exquisite kulinarische Angebot des Mandarin Oriental, Munich und steht für unvergleichliche Reinheit und Gesundheit.

Bekannt für seinen hohen pH-Wert, den hohen Anteil an gelöstem Sauerstoff, die ausgewogenen Mineralien und den geringen Nitratgehalt, überzeugt Hallstein Wasser durch seine natürlichen Eigenschaften, die es zur idealen Begleitung für feinste Speisen und Getränke machen. Das naturbelassene Wasser unterstützt nicht nur den unverfälschten Genuss, sondern trägt auch aktiv zur Stärkung des Immunsystems bei.

Marc Epper, General Manager Mandarin Oriental, Munich: „Wasser ist eines der wertvollsten Güter unserer Erde und essenziell für unser Wohlbefinden. Im Mandarin Oriental, Munich legen wir besonderen Wert darauf, unseren Gästen nur das Beste anzubieten. Mit Hallstein Wasser haben wir einen Partner gefunden, der unser Verständnis von Qualität teilt. Dieses außergewöhnlich reine Wasser wird vollkommen unbehandelt gewonnen und entspricht höchsten natürlichen Reinheitsstandards. Unsere Gäste können sich darauf verlassen, dass sie ein unverfälschtes, reines Produkt genießen – ein wahres Geschenk der Natur.“

Mit der Kooperation reiht sich das Mandarin Oriental, Munich in eine illustre Reihe von Locations ein, die das von Natur aus streng limitierte und perfektionierte Wasser bereits anbieten. Hallstein Wasser schätzen bereits wie Starköche Gabriel Kreuther (Gabriel Kreuther, New York) oder Heinz Reitbauer (Steirereck, Wien). Aber auch legendäre Restaurants wie der Grill on the Alley in Los Angeles, der Mosimann’s Members Club in London, das Peninsula in Hongkong, das Rosewood Hotel in Wien und Feinkost Käfer in München wollen auf Hallstein Wasser nicht mehr verzichten.

Über Mandarin Oriental, Munich:

Das mehrfach ausgezeichnete Mandarin Oriental, Munich ist eine Oase des Luxus im Herzen der Münchener Altstadt, nur wenige Schritte von der berühmten Maximilianstraße entfernt. Das historische Gebäude aus dem Jahr 1875 verbindet die Eleganz des Neo-Biedermeier mit asiatischen Akzenten und beherbergt 73 großzügige Zimmer und Suiten, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Kulinarische Highlights erwarten die Gäste im Matsuhisa Munich, wo japanische und peruanische Küche harmonisch verschmelzen, in der preisgekrönten Ory Bar und in The Lounge, die mit feinen Tees und leichten Gerichten überzeugt. Die spektakuläre Dachterrasse mit dem Munich Sushi Club bietet einen Panoramablick bis zu den Alpen und macht jeden Moment unvergesslich.

Mit seiner idealen Lage, nachhaltigen Ausrichtung und maßgeschneidertem Service ist das Mandarin Oriental, Munich der perfekte Ort für unvergessliche Erlebnisse in München.

Über Hallstein Artesian Water:

Im Frühjahr 1999 beschloss der austro-amerikanische Unternehmer Karlheinz Muhr mit seiner Frau Elisabeth und den drei Kindern Alexander, Phillip und Stephanie, keine zuckerhaltigen Getränke mehr zu trinken. Mit dem Beschluss begann die Suche nach dem „idealen Wasser“ und welche Parameter so ein reines Wasser haben müsste. Nachdem die Familie Muhr über mehrere Jahre mit einem Team von Wissenschaftlern und Wasserexperten ihre acht Parameter erarbeitet hat, testeten und tranken sie jedes im Handel erhältliche Wasser und stellten fest, dass fast jedes Wasser auf irgendeine Weise behandelt worden war. Daher starteten sie mit Hilfe von Hydrogeologen eine globale Suche, um das Terrain zu identifizieren, in dem ein natürlich reines Wasser entstehen kann, das ihren acht Faktoren für „Perfektion“ entspricht. Sechs Jahre später wurde ihre ideale Quelle in ihrer Heimat, in den österreichischen Alpen, entdeckt: Völlig unbehandelt sprudelt dort in der Dachsteinregion bei Hallstatt das natürliche Mineralwasser von Hallstein artesisch aus der Quelle und wird nachhaltig in recycelten Glasflaschen oder Gallonen aus Tritan abgefüllt.

