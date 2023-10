Alte Festplatten und Datenträger sicher und kompetent entsorgen

Als zertifizierter Anbieter für die Datenträgervernichtung bieten wir ihnen einen sicheren Service, um alte Festplatten und Datenträger zu entsorgen

Wir nehmen den Datenschutz ernst Ein Datenvernichtungsunternehmen kennt sich mit Datenschutz aus, man kann ihm vertrauen. Wenn wir in Ihrem Namen handeln, befolgen wir die DSGVO-Richtlinien. Wir als Unternehmen sind nach der DIN Norm 66399 zertifiziert und bieten unseren Service für die sichere Datenträgervernichtung. Wenn es um Festplatten entsorgen geht, sind Sie bei uns richtig. Datenträger entsorgen ist auch ein Thema, wo wir Ihnen zu Seite stehen.

Sprich nach der Vernichtung führen wir auch die Entsorgung der vernichteten Datenträger durch.

Wir stellen sicher, dass Ihre Daten nicht mehr in die Hände von irgendjemandem gelangen und dass die Daten nicht missbraucht werden können! Wir gewährleisten die Privatsphäre Ihrer Kunden, Patienten und Kunden und schützen Ihre eigenen Geschäftsdaten davor, in die falschen Hände zu geraten. Unsere Festplattenvernichtung arbeitet schnell und holt die Hardware auch bei Ihnen ab.

Unser Service für die Datenträgervernichtung ist in ganz Deutschland verfügbar, besonders in Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln, Bonn, Frankfurt, Berlin, Hamburg und München.

Zu unserem besonderen Service gehört die sichere Abholung durch einen gepanzerten Geld- und Werttransporter. Wir gehen in allen Thema auf Nummer sicher und dazu gehört auch der sichere Transport zur Vernichtung und die anschließende Dokumentation für ihre Unterlangen. Unser Service ist auf die Festplatten- und Datenträgervernichtung in ganz Deutschland spezialisiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

