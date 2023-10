Datenträger und Festplatten sicher zerstören, in ganz Deutschland

Unser Service für die sichere Festplattenvernichtung ist in ganz Deutschland verfügbar und kümmert sich um die Datenträgerzerstörung nach DIN 66399

Insbesondere für Unternehmen und Firmen in Deutschland ist der Datenschutz heute recht kompliziert geworden. Normen und Vorgaben wie DSGVO machen es nicht einfacher. Unternehmen haben viele Bedenken, die den Datenschutz manchmal erschweren. Aber andererseits ist es natürlich auch gut, dass viel für die Verbraucher getan wird, insbesondere was ihre Daten betrifft. Da die Verbraucherrechte ernst genommen werden, kann Hardware nicht einfach weggeworfen werden. Ein besonderes Thema ist Datenträgervernichtung, also Festplatten zerstören. Nur wenn die Daten dauerhaft gelöscht oder die Datenträger mechanisch zerstört werden, kann sichergestellt werden, dass keine Daten in fremde Hände geraten. Doch Software allein kann an den Daten auf der Festplatte nichts ändern, da diese wiederhergestellt werden können. Dafür reicht keine einfache Software aus. Es hilft nicht viel, wenn sich die Hardware im Büro stapelt, weil man immer noch keinen Ausweg gefunden hat. Wenden Sie sich stattdessen an unseren Festplattenvernichtungsdienst, der Ihnen gerne weiterhilft. Wir können Ihnen sofort helfen. Sie erwarten vom Unternehmen eine professionelle Vorgehensweise und das können Sie mit unserem Service stets garantieren, den wir sind für die Datenträgervernichtung zertifiziert nach DIN Norm 66399. Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen bei der Festplattenvernichtung. Bei uns ist das Datenträger zerstören unserer Kernbereich, wo wir Ihnen mit der Zersörung und der dazugehörigen Dokumentierung in ganz Deutschland zu Seite stehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

