Große Textilveranstaltungen in Ostchina

Anfang November werden in der ostchinesischen Provinz Zhejiang zwei hochkarätige Konferenzen der Textilindustrie stattfinden.

Auf der Pressekonferenz am Mittwoch in Peking gaben die Organisatoren bekannt, dass die Jahreskonferenz 2023 des Internationalen Verbands der Textilhersteller (ITMF), die sechste Welttextilhandelskonferenz 2023 und eine Reihe von Aktivitäten, beide Konferenzen vom 3. bis 10. November im Keqiao-Distrikt in Shaoxing City in Zhejiang stattfinden werden.

Keqiao ist bekannt als „das größte Textilhandelszentrum der Welt“.

Dieses Gebiet auf Kreisebene erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1000 Quadratkilometern, und sein Wirtschafts- und Handelsnetz verbindet 210 Länder und Regionen miteinander.

Nahezu ein Viertel der weltweiten Textilprodukte werden hier gehandelt, wobei der Jahresumsatz 330 Milliarden Yuan (etwa 45,2 Milliarden US-Dollar) übersteigt.

Nach Angaben des Veranstalters werden während der ITMF-Jahreskonferenz Hunderte von Teilnehmern über die globale Makroökonomie und Chinas Textilindustrie diskutieren und ihre praktischen Erfahrungen in der globalen Textilindustrie austauschen.

Die World Textile Merchandising Conference besteht aus einem Themenforum und 10 Parallelforen.

Zu den Parallelforen gehören eine Konferenz über die „Belt and Road Initiative“, ein Rundtischforum berühmter Unternehmen, ein Gipfeltreffen zum digitalen Tintenstrahldruck von Textilien und ein Forum über die grüne Entwicklung der Textilindustrie.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chinesischer Nationaler Textil- und Bekleidungsrat

Frau Xiong Xiao

Chao Yang Men Bei Street, Chaoyang District 9th Floor,

100000 Beijing

China

fon ..: +86156 0337 9705

web ..: https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/11717622?d=134b363&channel=weixin

email : 542912282@qq.com

The press release can be used – even in an amended or shortened form Use the source link to our homepage on your website free of charge.

Pressekontakt:

The China Box

Herr Gao Kino

15D-5, Jingyuan Art Center, No. 3, Guang Qu Road Chaoyang D

100000 Beijing

fon ..: +86186 0119 5933

web ..: http://www.mediatcb.com

email : tcb@mediatcb.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Datenträger und Festplatten sicher zerstören, in ganz Deutschland Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Glaskugelmord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag