Festplatten und Datenträger zerstören in Castrop-Rauxel

Sichere und kompetente Festplattenvernichtung in Castrop Rauxel, Datteln, Waltrop und Umgebung

Wer sich von seiner Festplatte trennen möchte, macht sich Gedanken darum, wie die Inhalte vernünftig entsorgt werden können, so wie es der Datenschutz verlangt. Niemand soll auf Daten zugreifen können, denn dies führt zu Bußgeldern wegen der Verletzung des Datenschutzes. Privat hat man es oft noch ein wenig einfacher, aber im Unternehmen wird es dann doch schwerer. Daher bieten wir Ihnen unseren Dienst an. Wir sorgen dafür, dass die sensiblen Daten Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden vertraulich behandelt und gänzlich zerstört werden. Diese Daten werden vor fremden Händen geschützt werden. Machen Sie es sich leicht und nutzen Sie unsere Festplattenvernichtung in Castrop-Rauxel für sich. Wir bieten Ihnen als Fachbetrieb die zuverlässige Dienstleistung der Datenzerstörung mit anschließender Hardware Entsorgung. So können Sie sich auch gerne von älteren Geräten trennen, die vielleicht noch in Ihrem Unternehmen lagern, weil Sie bis dato nicht wussten, wie man diese richtig entsorgt. Wir sind immer gerne für Sie da und werden auch schnell für Sie tätig.

Wir arbeiten nach DIN 66399, somit ist der Datenschutz gesichert. Auch dann, wenn Sie gar nicht mehr auf die Daten der Festplatte zugreifen können, weil diese defekt ist. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als unseren Fachbetrieb zu kontaktieren. Schon können Sie einen Termin vereinbaren und sich darauf verlassen, dass das Problem Festplatten zerstören in Castrop-Rauxel in seriöse Hände gelangt und für Sie behoben wird. Wir bieten Ihnen für unsere Dienstleistung gute Preise. Unser geschultes Personal macht sich direkt nach der Abholung an die Arbeit, so bekommen Sie einen reibungslosen Ablauf geboten und müssen weder Bußgelder befürchten, noch Angst haben, dass Ihr guter Ruf durch Datenmissbrauch leiden wird. Probieren Sie es aus, wir können mit unseren Erfahrungen überzeugen und werden es gerne tun!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Blut“ von Marc Freund im Klarant Verlag Umfrage zeigt großes Interesse am Sabbatjahr trotz Corona: Welche Hürden gibt es bei der beruflichen Auszeit