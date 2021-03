Alva Schummer – Roman von Thora Rademaekers aus Spelle

Die Autorin T. R. Rademaekers präsentiert mit „Alva Schummer“ eine fesselnde wie hoffnungsvolle Romanreihe für Jung und Alt.

Mit dem Plot „Einmal Jenseits und zurück“, in dem legendären Kampf Gut gegen Böse, nimmt die übersinnlich veranlagte Titelheldin Alva in dieser Familien-Schulstory jeden Leser mit auf ihre mystische Reise. Eine philosophische Brise vermittelt die Werte Glaube, Hoffnung und Liebe, ohne dabei religiös zu bedrängen. Der Spannungsbogen wird geschickt über den kriminalistischen Einschlag, einer sehr bilderreichen Sprache und dem Wechsel der Erzählperspektiven gehalten. In den ersten Buchteil (Urban-Fantasy) fließen die Gedichte der Titelheldin sowie ihr Orakel ein. Mit dem zweiten Teil (High-Fantasy) erschafft die Autorin eine eigene himmlische Welt. Eine stimmungsvolle Begleitung liefert der Soundtrack mit zehn Musikstücken. – Was transportiert Gefühle so wie Musik? – Der Komponist F. Mäbert (Six Crown Entertainment) versetzt die Leser sofort in die passende Stimmung (erhältlich in +250 Online-Shops und kostenlos auf Youtube).

„Alva Schummer – Im Auge der Hexen“ heißt der zweite Band der Buchreihe und erscheint 2022.

„Alva Schummer – Im Raster der Welten“ von der Autorin Thora R. Rademaekers ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22692-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores“) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

