Amex Gold Mining treibt den Bau der Großprobenanlage voran

Montreal, Quebec / 06. Juli 2026 / IRW-Press / Amex Gold Mining Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ – freut sich, über den aktuellen Stand der laufenden Bau- und Erschließungsarbeiten im Zusammenhang mit dem 40.000-Tonnen-Untertage-Großprobenprogramm in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron in der Region Abitibi in Quebec zu berichten.

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Abbildung 1: Gesamtansicht des Standorts

Die Bauarbeiten auf dem gesamten Gelände schreiten stetig voran. Mehrere Fundamentflächen für die Infrastruktur sind inzwischen fertiggestellt oder stehen kurz vor der Fertigstellung und bilden die Grundlage für wichtige Betriebsanlagen, die zur Unterstützung des Großprobenprogramms erforderlich sind. Im Zuge der beschleunigten Mobilisierungsmaßnahmen werden zudem provisorische Büroeinrichtungen, Standortversorgungsanlagen und die dazugehörige Infrastruktur errichtet.

Die Wasseraufbereitungsanlage ist auf dem Gelände eingetroffen, und die Installationsarbeiten sind im Gange. Die Wasseraufbereitungsanlage ist ein wesentlicher Bestandteil der Umweltmanagementstrategie des Projekts und wurde konzipiert, um während der gesamten Durchführung des Großprobenprogramms einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser zu gewährleisten. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich in den kommenden Wochen erfolgen.

Darüber hinaus hat Amex den Auftragnehmer ausgewählt, der für den Bau des unterirdischen Zugangsstollens verantwortlich sein wird, was einen weiteren wichtigen Meilenstein darstellt. Die Mobilisierungsmaßnahmen sind derzeit im Gange, wobei der Baubeginn für den Zugangsstollen für die Woche vom 6. Juli 2026 geplant ist. Der Zugangsstollen wird den ersten Zugang ermöglichen, der für die Untertageerschließung und die Durchführung des 40.000-Tonnen-Großprobenprogramms erforderlich ist.

Nach einem Ausschreibungsverfahren, an dem drei qualifizierte Bergbauunternehmen teilnahmen, hat Amex seine technische, wirtschaftliche und betriebliche Bewertung abgeschlossen. Das Unternehmen führt derzeit Vertragsverhandlungen mit dem bevorzugten Auftragnehmer und wird voraussichtlich weitere Einzelheiten bekannt geben, sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind. Der Einsatz des Untertagebauunternehmens ist weiterhin für Ende Juli 2026 geplant, was den Zeitplan des Unternehmens für das Großprobenprogramm unterstützt.

Parallel dazu schreiten die Arbeiten an der dauerhaften elektrischen Infrastruktur des Projekts weiter voran. Der Anschluss an das Wasserkraftnetz von Hydro-Québec wird für Ende 2026 bzw. Anfang 2027 erwartet und soll den ökologischen Fußabdruck des Projekts erheblich verringern und gleichzeitig zukünftige Erschließungsaktivitäten unterstützen.

Auch die Personalrekrutierung und die Mobilisierung der Auftragnehmer schreiten voran; mehrere Schlüsselkräfte und Dienstleister wurden inzwischen unter Vertrag genommen, um den Bau der Anlage, das Umweltmanagement und den künftigen Untertagebetrieb zu unterstützen.

Victor Cantore, Präsident und Chief Executive Officer von Amex Gold Mining, erklärte: Die Ankunft der Wasseraufbereitungsanlage und die Auswahl des Auftragnehmers für den Stollenbau stellen wichtige Meilensteine für das Großprobenprogramm in Perron dar. In den vergangenen Monaten hat sich unser Team darauf konzentriert, die für eine sichere und verantwortungsvolle Durchführung des Projekts erforderliche Infrastruktur systematisch aufzubauen. Da die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten vor Ort voranschreiten, der Bau des Stollenportals voraussichtlich Anfang Juli beginnen wird und wichtige Infrastruktur nun am Standort eintrifft, schreitet Perron weiter in Richtung der nächsten Entwicklungsphase voran.

Das Großprobenprogramm bei Perron umfasst die Erschließung, den Abbau und die Aufbereitung von etwa 40.000 Tonnen Material aus der Champagne-Zone und soll wertvolle technische, betriebliche und wirtschaftliche Informationen liefern, um künftige Entscheidungen zur Projektentwicklung zu unterstützen.

Qualifizierte Person und Qualitätssicherung und -kontrolle

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo (OGQ – 2170, PGO – 3708), Vice President Exploration des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Amex

Amex Gold Mining Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda (Quebec) befindet, bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) entdeckt. Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Gesamtfläche von 65,72 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie hybrider goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Perron-West-Projekt sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich weiterer durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses weitläufige Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Amex Gold Mining: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, sowie die Ergebnisse der von Amex Gold Mining Inc. (Amex oder das Unternehmen) am 13. April 2026 (die Machbarkeitsstudie oder FS) (soweit diese Ergebnisse im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Perron-Goldprojekts, Betriebsentwicklungsszenarien für das Perron-Goldprojekt, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Perron-Goldprojekts auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte jährliche Produktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinschaft, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen. Darüber hinaus basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, die angenommenen Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit etwaiger Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, der Erhalt von Genehmigungen durch Behörden, Aufsichtsbehörden und Dritte, Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen, anhaltende Stabilität auf dem Arbeitsmarkt, Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Liefergütern, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene steuerliche Annahmen, Schätzungen zu Investitions- (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX), den Status der Genehmigungen für das Perron-Goldprojekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen im Zusammenhang mit dem Projekt, die lokale Infrastruktur, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen zur betrieblichen Leistung der Ausrüstung und stellen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar.

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