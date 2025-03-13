Preisgekröntes Bewusstsein

Integrative Bewusstseinsarbeit führt in unbewusste Tiefen des Geistes, um diese für uns erfahrbar und integrierbar zu machen. Dies verhilft uns langfristig zu mehr Klarheit und mehr Präsenz.

Die Untersteinacher Unternehmerin, Heidi Krauss, wird mehrfach bei Rednerwettbewerb für ihre Leistung ausgezeichnet

Die Gründerin von AKAWA und Geschäftsführerin des Mindfeed Institutes überzeugte beim Internationalen Speaker Slam mit ihrer Botschaft über die Kraft des Unbewussten und innere Transformation. Das Unbewusste, welches für uns nicht greifbar ist, verständlicher zu machen und zu verkörpern hilft ihren Teilnehmern aus aller Welt zu einem leichteren Leben, da es ihnen neue Perspektiven auf ihre Themen im Alltag gibt.

Schon während ihrer Studienzeit in Konstanz und Madrid, hat sie sich mit Themen, wie NLP (Neuro-Linguistisches-Programmieren) und Sprachstrukturen, die unser Bewusstsein und unsere Glaubenssätze formen auseinandergesetzt. Ihr Interesse an dem Thema schlug sich auch in den Fachartikeln nieder, die sie in internationalen Zeitschriften veröffentlichte. In einem Vorgespräch sagte sie zu anderen Experten: „Die einzige Schwierigkeit in diesem Arbeitsfeld ist die Tatsache, dass wir über etwas reden, für das es teils noch keine Worte gibt. Somit kann es weder verbalisiert noch digitalisiert werden, es kann aber wahrgenommen und verkörpert werden.“ Langfristig sieht sie diese Tatsache als den entscheidenden Vorteil den Menschen gegenüber der künstlichen Intelligenz haben. Sie sagte deutlich, dass dieser Aspekt auch im alltäglichen Leben integriert werden sollte und es ein Umdenken der Strukturen erfordert, die uns umgeben.

Heidi Krauss, wurde am 2. Juli 2026 beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen für ihre herausragende Expertise in der integrativen Bewusstseinsarbeit ausgezeichnet. In einem Feld von über 120 Teilnehmern aus 21 Nationen setzte sie sich mit ihrem Vortrag durch, der das Publikum dazu inspirierte, unsichtbare Potenziale für ein leichteres Leben zu erkennen und zu nutzen.

Beim Internationalen Speaker Slam, einem Rednerwettstreit nach dem Vorbild populärer Poetry Slams, treten Experten aus aller Welt gegeneinander an. Jeder Vortragende hat nur vier Minuten Zeit, um das Publikum und eine Fachjury von seiner Botschaft zu überzeugen – ein Format, das höchste Präzision und emotionale Wirkung verlangt. Heidi Krauss gelang es in diesem hochkarätigen Wettbewerbsfeld, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Mit ihrem Vortrag über die sichtbaren und unsichtbaren Aspekte der Realität traf sie einen Nerv. Sie sprach nicht über abstrakte Theorien, sondern vermittelte greifbar und authentisch, wie das Bewusstmachen verborgener Muster und Glaubenssätze zu tiefgreifender persönlicher Transformation führt.

In einem anschließenden Gespräch hob Sie nochmal hervor, dass diese unbewussten, unsichtbaren Aspekte starken Einfluss auf unser Sein und unser Handeln im Alltag nehmen. Durch ein tieferes Wahrnehmen gelangen wir zu mehr Kohärenz und innerer Ausgeglichenheit.

Sie wurde ebenfalls mit AKAWA für den 111 Personal Brand Award nominiert, der ihr im November im Bayrischen Hof in München übergeben wird.

Diesen Preis erhielt sie bereits 2025 mit weitern renommierten Persönlichkeiten, wie dem Unternehmensmentor und Autor Dirk Kreuter, Erfolgsautorin Karin Kuschik, sowie Musiker und Unternehmer Joey Kelly.

Zu der Nominierung sagte die Unternehmerin: „Das ist eine Teamleistung, die wir nur gemeinsam erreicht haben. Ich danke vor allem dem ganzen Team von AKAWA und allen Teilnehmern, die auf dieser Reise mit uns unterwegs sind.“ AKAWA ist kein Wort im klassischen Sinne. Es ist ein Frequenzmuster (zu sehen auf dem Logo www.akawa.world), welches aus sieben Dreiecken besteht. Diese Frequenzarbeit ist anders als alles zuvor gesehene, da es den Teilnehmern hilft in ihrem Leben präsenter zu sein, mehr Fokus zu haben und ihre Blockaden auf tieferen Ebenen schneller zu lösen. „Das ist kein Versprechen, sondern eine Tatsache“, sagte sie in einem weiteren Gespräch mit Teilnehmern der Veranstaltung. „Wer keine Veränderung will, sollte nicht zu uns kommen. Wer aber bereit ist sich wirklich zu verändern, der ist jederzeit willkommen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mindfeed Institute UG

Frau Nadine Toebben

Jägerweg 1

95369 Untersteinach

Deutschland

fon ..: 015906622862

web ..: https://www.akawa.world

email : info@mindfeed-institute.com

Das Mindfeed Institute, mit Sitz in Untersteinach, hat sich auf integrative Bewusstseinsarbeit spezialisiert. Es arbeitet erfolgreich mit Klientin weltweit und hat bereits zahlreiche Menschen im In- und Ausland in AKAWA ausgebildet. AKAWA ist eine Frequenzarbeit, die dem biologischen System hilft mehr Bewusstsein zu verkörpern und dadurch mehr Klarheit im eigenen Sein zu haben.

Pressekontakt:

Mindfeed Institute UG

Frau Heidi Krauss

Jägerweg 1

95369 Untersteinach

fon ..: 015906622862

email : heidi@akawa.world

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