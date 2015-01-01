  • AMS 5935 + USB-StarterKit für schnelle Entwicklung in der Druckmesstechnik

    Mit dem AMS 5935 und dem USB-StarterKit realisieren Entwickler präzise Druckmessungen in Minuten – inklusive Logging, einfacher I²C-Integration und hoher Genauigkeit selbst bei kleinsten Drücken.

    BildHöchstgenaue Drucksensoren arbeiten heutzutage nahezu ausschließlich mit digitalen Schnittstellen wie I²C oder SPI, um Wandlungsverluste zu vermeiden. Daher müssen sich Entwickler bei jedem Sensor aufs Neue in die Details der Ansteuerung einarbeiten, die sich von Sensor zu Sensor leicht unterscheidet.

    Um dennoch rasch erste Qualifikationstests oder Proof-of-Principle-Messungen durchführen zu können, gibt es für nahezu alle AMS Sensoren ein günstiges USB-StarterKit. Mit ihm lassen sich binnen Minuten nicht nur Drücke messen, sondern auch Messreihen speichern (loggen) sowie die I²C-Adressen der Sensoren ändern. Somit können auch in Kleinserien mehrere Sensoren an einem I²C-Bus betrieben werden.

    Der AMS 5935 ist dabei das Tüpfelchen auf dem i: Hochpräzise auch bei kleinsten Differenz- und Relativdrücken bis hinunter in den Bereich von +/-125 Pascal. Dabei ist er durch seine geringe Stromaufnahme mit nur 250 nA im Sleep-Mode prädestiniert für mobile Stromversorgungen im Bereich von 1,7 V bis 3,6 V. AMSYS bietet den AMS 5935 für Differenz-, Relativ-, Absolut- und bidirektionale Drücke bis zu 2 bar an.

    Ein Total Error Band (TEB) von nur 0,25% im gesamten Temperaturbereich von -25 … 85 °C gepaart mit dem effektiv 18-Bit auflösenden Ausgang ermöglicht rauscharme Druck- als auch Temperaturmessungen mit diesen individuell kalibrierten Drucksensoren.

    Zur Minimierung thermischer Einflüsse ist die piezoresistive Silizium-Druckmesszelle mit einem hochmodernen Signalverarbeitungs-ASIC in ein keramisches DIL-Gehäuse zur Leiterplattenmontage eingebaut. Dieser Board-Mount-Sensor ist in zwei Gehäusevarianten erhältlich: entweder mit klassischen vertikalen Schlauchanschlüssen oder in einer platzsparenden Ventilblockvariante für die Montage mit O-Ringen. Kundenspezifische Anpassungen sind selbstverständlich möglich.

    Neben dem USB-StarterKit unterstützt Sie auch das Beratungsteam von AMSYS bei der raschen Inbetriebnahme, das Sie an Stand 340 auf der SENSOR+TEST vom 9. bis 11. Juni 2026 in Nürnberg willkommen heißt. Bitte fragen Sie das Team der AMSYS nach kostenlosen Eintrittskarten zu dieser Messe.

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    email : info@amsys.de

    AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

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