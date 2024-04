… and I’m feeling good!

Maßgefertigte, nachhaltige Designprodukte aus Filz bringen Farbe und Lebensfreude ins Haus

(epr) Ob Krisen in der Welt, die angespannte gesellschaftliche Stimmungslage oder die stete Herausforderung, Berufliches und Privates in Balance zu halten – in den aktuellen Zeiten fällt es nicht immer leicht, dem Alltag ausschließlich mit Zuversicht zu begegnen.

Umso wichtiger, sich auf das zu besinnen, was einen selbst stärkt und positiv stimmt. Das eigene Zuhause kann so ein Ort der Lebensfreude sein, denn hier findet Platz, was erfreut und beflügelt. Neben Dingen mit persönlicher Bedeutung helfen v. a. Farben dabei, Wohnräume mit Leben zu füllen. Gezielt eingesetzt, spenden sie Kraft und Elan, heben die Stimmung oder beruhigen das Gemüt.

Das Tolle: In den hochwertigen Filzobjekten von monofaktur finden sich – fernab der Massenware – wunderbare Einrichtungsprodukte und Accessoires, die die positive Wirkung von Farbe mit dem Anspruch an Nachhaltigkeit und Wohngesundheit vereinen.

Das Sortiment umfasst Designlösungen für verschiedenste Wohnbereiche, wobei Passform und Farbauswahl individuell bestimmt werden können.

Luftig-leicht kommen z. B. die Vorhänge und Gardinen aus edlem Designfilz aus 100 % Schurwolle daher, die – in 22 verfügbaren Farben – dabei helfen, Räume im Winter warm und im Sommer kühl zu halten, ohne das Tageslicht auszusperren. Das macht die Naturprodukte zum wunderbaren Bergleiter über das ganze Jahr. Und während etwa die Zick-Zack-Faltenvorhänge vor der Tür oder als Raumteiler dank ihrer leuchtenden Farbfülle pure Lebensfreude vermitteln, lässt sich mit den wunderbar weichen Filzteppichen in diversen Stärken, Maßen, Farben und Designs eine buchstäbliche Grundlage für gute Laune legen.

Die selbstklebenden Design- und Akustikobjekte SQUARE und DOT zeigen dann, wie kreativ und lebendig die Gestaltung von Wand- und Möbeloberflächen umgesetzt werden kann. Und nicht zuletzt beweisen formschöne Aufbewahrungsboxen und -säcke sowie Schreibtischunterlagen fürs Home-Office, dass sich Ordnung, Arbeit und Lebensfreude in keinem Fall ausschließen. Was alle nachhaltig produzierten Filzprodukte vereint, sind ihre schallabsorbierenden und schadstoffneutralisierenden Eigenschaften. So gibt’s zu den designstarken Stimmungsaufhellern einen positiven Effekt aufs Raumklima on top.

Wohngesund, nachhaltig und individuell angefertigt – mehr zu den liebevoll hergestellten Filzlösungen unter www.monofaktur.de.

Über monofaktur.de ( http://www.monofaktur.de ): Die Internetplattform monofaktur.de, gegründet 2009, bietet individualisierbares Design und limitierte Kunst auf Bestellung. Zurzeit umfasst das Sortiment maßgeschneiderte Filzprodukte und Filzzuschnitt, Design- und Fototapeten, Akustikbilder & Breitbandabsorber, Pinnwände und Teppiche. Durch die Anpassung des Kunden über das Online-Portal oder in der persönlichen Beratung werden die Produkte zu einzigartigen Charakterstücken vollendet und individuell für ihn produziert. Auf diese Weise entstehen besondere Raumkonzepte für Wohnräume, Produkte, die auf das Erscheinungsbild des Auftraggebers (Corporate Design) abgestimmt sind, oder maßgeschneiderte Gesamtkonzepte für Hotel und Gastronomie. monofaktur.de produziert in Deutschland und das nur auf Bestellung und leistet so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Der mehrfach ausgezeichnete Online-Shop wurde 2012 in die internationale Benchmark Studie "The Customization 500 (MC500)" aufgenommen und 2022 als Stilpunkt ausgezeichnet.

