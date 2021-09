Anfang Oktober – Sinnlicher Reiseroman

Ein deutsches Paar erlebt in Achim Goldensteins „Anfang Oktober“ in Frankreich ein bewusstseinserweiterndes Abenteuer.

Elisa ist 31 Jahre alt und bereits von ihrem Alltagsleben gelangweilt. Sie sehnt sich nach Abwechslung und erhofft sich, dass ein ausgedehntes, erotisches Abenteuer mit ihrem Ex-Liebhaber diese Sehnsucht stillen kann. Sie reisen zusammen in einem Auto nach Frankreich. In dem kleinen Küstendorf Vielle-Saint-Girons begegnen sie Maylène. Die geheimnisvolle junge Frau führt ein Restaurant, das sie von ihrem kranken Onkel Antoine übernommen hat. Von ihm stammt auch ein seltsames blaues Elixier, das eine bemerkenswerte bewusstseinserweiternde Wirkung besitzt. Zu ihrem 30. Geburtstag lädt Maylène neben einer Freundin auch das deutsche Liebespaar ein. Die folgende Nacht entwickelt sich für das Quartett zu einem betörenden Extrakt aus Genuss, Albtraum und einer kafkaesken Sinnesflut, bei der Dalis Werk „Die brennende Giraffe“ eine tragende Rolle spielt.

Spätestens am Tag danach wird den Charakteren in dem Roman „Anfang Oktober“ von Achim Goldenstein klar, warum Antoine kurz vor seinem Tod an Maylène appelliert hatte, sie möge niemals Gott spielen. Der Autor ist ein Kind der 1970er und wuchs in Ostfriesland auf. Heute lebt er in Papenburg (Niedersachsen). Er schreibt für die Mediengruppe der NOZ monatliche Kolumnen und ist für satirische und illustre Beiträge auf seinem Social-Media-Profil als „Tropen-Helmut“ bekannt. Durch sein breitgefächertes Wirken genießt Achim Goldenstein eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Zu seinen Hobbies zählen das Lesen, Musik und Reisen. Die große Leidenschaft des Autors ist jedoch das Schreiben.

„Anfang Oktober" von Achim Goldenstein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38058-5 zu bestellen.

