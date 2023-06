Anziehende Nachhaltigkeit: Kandima Maldives sorgt mit seinen Uniformen für saubere Ozeane

Das Kandima Maldives setzt zusammen mit seinem AQUAHOLICS Wassersport- und Tauchzentrum einmal mehr Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit.

Mit seinem neuen Partner OCEAN R konnte das Kandima schon jetzt verhindern, dass 18.000 Plastikfalschen im Meer landen. Denn das Resort setzt bei seinen Uniformen und vielen Produkten in seinem Shop auf die nachhaltige Mode von OCEAN R. OCEAN R widmet sich zusammen mit dem Kandima dem wachsenden Problem des Plastikmülls in den Weltmeeren. Dafür sammelt und recycelt OceanR den Plastikmüll und stellt daraus Textilien her.

Diese nachhaltigen und nicht weniger modischen Uniformen werden stolz vom Personal des Kandima getragen. Wer ein besonders nachhaltiges Souvenir ergattern möchte, kann sich die Kandima-Linie aber auch andere Designs aus der OCEAN R-Kollektion im Shop des Resorts zulegen und damit einen eigenen Beitrag leisten. Hier ist eine breite Auswahl an stylischer Bademode, von klassischem Badeslip bis nützlicher Rash Vest, klassische Polo-Shirts, knackige Shorts, ansprechende Kindermode, Baseball-Kappen, sportliche Leggings käuflich zu erwerben, und so eventuelle Lücken im Urlaubsgepäck nachhaltig zu schließen. Am besten im Zusammenhang mit dem äußerst erfolgreichen Korallen-Aufforstungsprogramm „Adopt a Coral“, bei dem Korallenpatenschaften übernommen werden; regelmäßige Fotos und Updates zur eigenen Korallen inbegriffen.

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Das drei Kilometer lange Resort ist ein Ort mit einer authentischen maledivischen Seele. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, einer Kletterwand, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts.

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.

Weitere Informationen zu Kandima Maledives unter: https://kandima.com/

