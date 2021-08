App „MPU-Hilfe“ zur MPU-Vorbereitung – Jetzt mit MPU-Test

Grundlagen zur Vorbereitung auf die Medizinisch-Psychologische Untersuchung („Idiotentest“) erlernen mit der MPU-App und neu mit kleiner Generalprobe

Die Smartphone-App „MPU-Hilfe“ steht ab sofort frisch aktualisiert im Apple App Store und bei Google Play zur Verfügung. Diese MPU-App informiert Betroffene der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (kurz: MPU, Umgangssprache Idiotentest) bei Ihrer MPU-Vorbereitung und ist kostenlos.

Neu in der App „MPU-Hilfe“ ist die Möglichkeit, sich mit ausgewählten Fragen selbst zu testen: Dadurch ist es möglich, festzustellen, ob man bereits gut vorbereitet ist.

Darüber hinaus bietet die App „MPU-Hilfe“ viele interessante Informationen für Menschen, die noch nicht wissen, was in der MPU auf sie zukommt: So werden grundlegende Begriffe einer MPU erklärt, Grundregeln in der MPU-Prüfungssituation angesprochen und mehrere Videos zum Thema MPU und MPU-Vorbereitung angeboten.

Zu einer MPU können Verkehrsteilnehmer von der Führerscheinbehörde aufgefordert werden, wenn Zweifel an der Fahreignung bestehen. Das kann das Fahren eines Fahrzeugs unter Einfluss von Alkohol oder Drogen sein. Auch kann das Ansammeln von zu vielen Punkten oder bestimmte Straftaten dazu führen, dass eine MPU angeordnet wird. In der MPU selbst wird unter anderem überprüft, ob man sich der früheren Fehler bewusst ist, was genau die Beweggründe waren und wie man sein Verhalten nachhaltig verändern konnte. Das bedeutet psychologische Auseinandersetzung mit der eigenen Person.

Weil eine tiefgreifende MPU-Vorbereitung viele Betroffene überfordert, sind die Durchfallquoten der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung hoch. Hierfür ist ein professionelles MPU-Seminar sehr zu empfehlen.

Autor der App ist Verkehrstherapeut, Coach und Buchautor Nick Melekian, der mit 15 Jahren Verkehrstherapie auch Seminarleiter des MPU-Seminars ist. Dessen Angebote zur MPU-Vorbereitung werden regelmäßig online als Webinar sowie vor Ort in Essen, Hamburg, Karlsruhe, München und Wiesbaden in Form von Intensiv-Wochenendseminaren angeboten. Dahinter steckt ein sehr erfolgreiches Konzept, welches laufend an die aktuellen Vorgaben angepasst und optimiert wird.

