„Arabesken und Türkise“ – Spurensuche durch Sprache und Kultur

25 Jahre interkulturelles Familienmagazin kandil.de: Das Buch zum Jubiläumsjahr ist erschienen.

Was verbindet Spinat, Tulpe und Algorithmus? In ihrem neuen Buch _“Arabesken und Türkise“_ nimmt die Autorin Ines Balcik ihre Leser*innen mit auf eine unterhaltsame und lehrreiche Reise durch sprachliche und interkulturelle Verbindungen. Wie kamen arabische Wörter und türkische Einflüsse nach Europa? Wie prägten diese Begegnungen unsere Sprache, die Wissenschaften – und vor allem unseren Alltag?

Sprachliche Schätze und unerwartete Geschichten Das Buch enthüllt überraschende Wurzeln alltäglicher Begriffe und zeigt, wie interkultureller Austausch unsere Lebenswelt schon immer bereichert. Mit anschaulichen Anekdoten und persönlichen Eindrücken gelingt es Ines Balcik, Sprachgeschichte lebendig werden zu lassen. _“Arabesken und Türkise“_ ist eine gelungene Mischung aus Wissensvermittlung und und unterhaltsamen Anmerkungen – perfekt für alle, die mehr über unsichtbare interkulturelle Fäden erfahren möchten.

Für Neugierige jeden Alters Das Buch richtet sich an Leser*innen ab 10 Jahren und eignet sich ideal als Geschenk für Sprachbegeisterte, Geschichtsinteressierte und alle, die Freude an ungewöhnlichen Wörtern haben. Erhältlich seit dem 8. Dezember 2025 als E-Book (45 Seiten, via Tolino Media).

Stimmen zum Buch „Eine tolle Mischung aus Sprachgeschichte und individueller Perspektive. Sehr lesenswert!“ – Leserstimme auf Thalia

Über die Autorin Ines Balcik verbindet in ihrer Arbeit sprachwissenschaftliche Expertise mit einer Leidenschaft für interkulturelle Geschichten. „Arabesken und Türkise“ ist ihr neues Werk, das Brücken zwischen scheinbar fernen Welten schlägt.

Hinweis für Redaktionen: Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage ein Rezensionsexemplar oder Bildmaterial zur Verfügung.

„Arabesken und Türkise“ – Sprache als Schlüssel zu neuen Welten. Entdecken Sie die Geschichten hinter den Wörtern!

Das Portal kandil.de wurde im Jahr 2000 gegründet. Das Buch ist eine von vier Publikationen, die anlässlich des 25-jährigen Bestehens des interkulturellen Familienmagazins erschienen sind.

