ARAmatic iEMS: Intelligentes Energiemanagement für effizienten Anlagenbetrieb

ARAmatic iEMS ist ein intelligentes Energiemanagementsystem zur transparenten Erfassung und aktiven Optimierung von Energieverbrauch und Energieerzeugung in kommunalen und industriellen Anlagen.

Mit dem ARAmatic iEMS bietet die ARAmatic GmbH ein intelligentes Energiemanagementsystem, das speziell für den Einsatz in kommunalen Anlagen, der Wasserwirtschaft sowie in Industrie- und Gewerbebetrieben entwickelt wurde. Ziel des Systems ist es, Energieverbräuche und Energieerzeugung transparent darzustellen und aktiv zu optimieren.

ARAmatic iEMS erfasst Energieflüsse in Echtzeit und verbindet Verbrauchsdaten, Erzeugungsdaten und externe Informationen wie Strommarktpreise oder Wetterdaten zu einem ganzheitlichen Energiemodell. Auf dieser Basis können Anlagen gezielt gesteuert werden – etwa um Eigenverbrauch zu erhöhen, Lastspitzen zu vermeiden oder Energie dann zu nutzen bzw. zu erzeugen, wenn sie wirtschaftlich sinnvoll ist.

Das System eignet sich unter anderem für Anwendungen mit Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken, Kleinwasserkraftwerken oder energieintensiven Verbrauchern wie Pumpwerken, Kläranlagen und Wasseraufbereitungsanlagen. Durch den modularen Aufbau lässt sich iEMS sowohl in neue Anlagen integrieren als auch bei bestehenden Systemen nachrüsten.

Ein weiterer Vorteil von ARAmatic iEMS ist die offene Systemarchitektur. Die Kommunikation erfolgt über gängige Schnittstellen, wodurch bestehende Steuerungen, Zähler und Leitsysteme problemlos eingebunden werden können. Die Visualisierung bietet eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Kennzahlen und ermöglicht eine einfache Bedienung.

Mit ARAmatic iEMS unterstützt die ARAmatic GmbH Betreiber dabei, Energie effizienter zu nutzen, Betriebskosten zu senken und ihre Anlagen zukunftssicher aufzustellen – ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung und nachhaltiger Energienutzung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ARAmatic GmbH

Herr Gerhard Sulzbacher

Würnsdorf 111

3650 Pöggstall

Österreich

fon ..: +43 2758 34999

web ..: https://www.aramatic.at

email : office@aramatic.at

Die ARAmatic GmbH mit Sitz in Würnsdorf (NÖ) ist seit 1995 auf Automatisierungslösungen für Umwelt-, Wasser- und Energietechnik spezialisiert. Das Unternehmen plant und realisiert Steuerungs-, Visualisierungs- und Fernwirktechnik für Kläranlagen, Pumpwerke und Wasserversorgungen in ganz Österreich. Mit Eigenentwicklungen wie dem digitalen Betriebsprotokoll ARAkoll und dem Energiemanagementsystem iEMS steht ARAmatic für Innovation, Zuverlässigkeit und Technik mit Handschlagqualität.

