-
ARAmatic iEMS: Intelligentes Energiemanagement für effizienten Anlagenbetrieb
ARAmatic iEMS ist ein intelligentes Energiemanagementsystem zur transparenten Erfassung und aktiven Optimierung von Energieverbrauch und Energieerzeugung in kommunalen und industriellen Anlagen.
Mit dem ARAmatic iEMS bietet die ARAmatic GmbH ein intelligentes Energiemanagementsystem, das speziell für den Einsatz in kommunalen Anlagen, der Wasserwirtschaft sowie in Industrie- und Gewerbebetrieben entwickelt wurde. Ziel des Systems ist es, Energieverbräuche und Energieerzeugung transparent darzustellen und aktiv zu optimieren.
ARAmatic iEMS erfasst Energieflüsse in Echtzeit und verbindet Verbrauchsdaten, Erzeugungsdaten und externe Informationen wie Strommarktpreise oder Wetterdaten zu einem ganzheitlichen Energiemodell. Auf dieser Basis können Anlagen gezielt gesteuert werden – etwa um Eigenverbrauch zu erhöhen, Lastspitzen zu vermeiden oder Energie dann zu nutzen bzw. zu erzeugen, wenn sie wirtschaftlich sinnvoll ist.
Das System eignet sich unter anderem für Anwendungen mit Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken, Kleinwasserkraftwerken oder energieintensiven Verbrauchern wie Pumpwerken, Kläranlagen und Wasseraufbereitungsanlagen. Durch den modularen Aufbau lässt sich iEMS sowohl in neue Anlagen integrieren als auch bei bestehenden Systemen nachrüsten.
Ein weiterer Vorteil von ARAmatic iEMS ist die offene Systemarchitektur. Die Kommunikation erfolgt über gängige Schnittstellen, wodurch bestehende Steuerungen, Zähler und Leitsysteme problemlos eingebunden werden können. Die Visualisierung bietet eine übersichtliche Darstellung aller relevanten Kennzahlen und ermöglicht eine einfache Bedienung.
Mit ARAmatic iEMS unterstützt die ARAmatic GmbH Betreiber dabei, Energie effizienter zu nutzen, Betriebskosten zu senken und ihre Anlagen zukunftssicher aufzustellen – ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung und nachhaltiger Energienutzung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ARAmatic GmbH
Herr Gerhard Sulzbacher
Würnsdorf 111
3650 Pöggstall
Österreich
fon ..: +43 2758 34999
web ..: https://www.aramatic.at
email : office@aramatic.at
Die ARAmatic GmbH mit Sitz in Würnsdorf (NÖ) ist seit 1995 auf Automatisierungslösungen für Umwelt-, Wasser- und Energietechnik spezialisiert. Das Unternehmen plant und realisiert Steuerungs-, Visualisierungs- und Fernwirktechnik für Kläranlagen, Pumpwerke und Wasserversorgungen in ganz Österreich. Mit Eigenentwicklungen wie dem digitalen Betriebsprotokoll ARAkoll und dem Energiemanagementsystem iEMS steht ARAmatic für Innovation, Zuverlässigkeit und Technik mit Handschlagqualität.
Pressekontakt:
ARAmatic GmbH
Herr Gerhard Sulzbacher
Würnsdorf 111
3650 Pöggstall
fon ..: +43 2758 34999
email : office@aramatic.atDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Der Mann hinter über 800 Millionen Dollar an Entdeckungswert. Seine nächste Wette heißt VR Resources Portfolio-Strategien im Realitätscheck – Ullrich Angersbach zu ETFs und Allokationsmodellen
ARAmatic iEMS: Intelligentes Energiemanagement für effizienten Anlagenbetrieb
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Pflegedienst RUND in Dortmund: Verlässliche ambulante Pflege mit Herz
- True Crime im Triathlon: Plauder Pace Podcast über Regelverstöße, Ehrenamt und kreative Auslegungen
- Greatpower investiert in Chariot
- Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) präsentiert neue Leitkampagne Hannovers
- Schlachthof Buckl wird abgewickelt – Strafbefehle nach Tierquälerei verhängt
- Stadler Digital Labs gegründet für mehr Digitalisierung im weltweiten Bahnbetrieb
- Wie falscher Reifendruck beim Mountainbiken zum Sicherheitsrisiko wird
- OR Royalties gibt Dividende für das erste Quartal 2026 bekannt
- OR Royalties veröffentlicht Rekordergebnisse für 2025 und gibt Prognose für 2026 sowie neuen 5-Jahres-Ausblick bekannt
- MICE Konjunktur Index Hotel: Positive Erwartungen für 2026
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.