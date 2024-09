ASMO KÜCHEN erreicht Platz 1 im Ranking „Bayerns beste Händler 2024“

„Bayerns bester Händler“ so wurde ASMO KÜCHEN durch den „Süddeutschen Verlag“ ausgezeichnet.

ASMO KÜCHEN hat erneut ihre herausragende Stellung im bayerischen Küchenhandel bestätigt. In dem jährlich durchgeführten Ranking des Süddeutschen Verlages, „Bayerns beste Händler“, konnte sich ASMO KÜCHEN für das Jahr 2024 den ersten Platz sichern. Diese Auszeichnung, die den Ruf von ASMO KÜCHEN als eines der führenden Unternehmen im Küchenbereich weiter festigt, basiert auf der Bewertung zahlreicher Kriterien, darunter Kundenzufriedenheit, Servicequalität und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Erfolg spiegelt die kontinuierliche Arbeit des Unternehmens wider, innovative Lösungen mit hoher Qualität und bestem Service zu verbinden.

Kundenzufriedenheit und Service als Erfolgsfaktor

ASMO KÜCHEN steht seit jeher für höchste Ansprüche an Qualität und Kundenzufriedenheit. Die Spitzenplatzierung im Ranking ist das Resultat eines klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden. Von der ersten Beratung bis zur finalen Montage verfolgt ASMO KÜCHEN einen serviceorientierten Ansatz, der nicht nur funktionale, sondern auch ästhetisch ansprechende Küchenlösungen bietet. Besonders in der Beratungskompetenz und in der Flexibilität der Planung hat das Unternehmen deutliche Akzente gesetzt, was auch von den Kunden sehr geschätzt wird. Die Bestätigung als bester Händler Bayerns ist somit nicht nur eine Anerkennung des Servicegedankens, sondern auch ein klares Signal an die Kunden: ASMO KÜCHEN ist der vertrauenswürdige Partner für maßgeschneiderte Küchenträume.

Nachhaltigkeit und Innovation als Treiber des Erfolgs

Ein weiterer Aspekt, der ASMO KÜCHEN zu einem der besten Anbieter auf dem Markt macht, ist der Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation. Das Unternehmen setzt bei der Auswahl der Materialien auf umweltfreundliche und nachhaltige Optionen und integriert modernste Technologien in seine Küchenlösungen. So werden zum Beispiel smarte Küchengeräte und nachhaltige Arbeitsmaterialien geschickt kombiniert, um sowohl den Ansprüchen der Kunden als auch den ökologischen Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Innovation und Nachhaltigkeit gehen bei ASMO KÜCHEN Hand in Hand, was sich auch im Kundenerlebnis und der langen Lebensdauer der Küchen zeigt.

Die Bedeutung der Auszeichnung für ASMO KÜCHEN

Für ASMO KÜCHEN ist die Auszeichnung als „Bayerns bester Händler“ eine große Ehre und Bestätigung für den eingeschlagenen Weg. „Wir sind stolz, diese Anerkennung zu erhalten, da sie unser Bestreben, den Kunden die bestmögliche Qualität und den besten Service zu bieten, bestätigt“, erklärt Robert Huber, Geschäftsführer der ASMO Gruppe. Die Auszeichnung motiviert das Team, auch weiterhin alles daranzusetzen, um Kunden die schönsten und funktionalsten Küchenlösungen zu bieten. Die hohe Platzierung im Ranking zeigt, dass das Unternehmen nicht nur mit der Zeit geht, sondern auch innovative Trends setzt und gleichzeitig beständige Werte vertritt.

Wer sich selbst von der herausragenden Qualität und dem Service überzeugen möchte, kann die Website unter folgendem Link besuchen: www.asmo.de.

