Aspermont beruft Lindsay Santos als Group Head of Events

6. März 2023 / IRW-Press / – Aspermont (ASX:ASP, FWB:00W), der Marktführer im Bereich der B2B-Medien für die globalen Rohstoffindustrien, hat eine Group Head of Events (GHE) ernannt, um sowohl das bestehende Events-Portfolio als auch die globale Expansion von Aspermont Live Events zu verwalten.

Die neue Position als Group Head of Events trägt Verantwortung für die Produktion und Durchführung von Aspermonts globalen Veranstaltungen gemäß Aspermonts Verpflichtung, in den globalen Rohstoffsektoren marktführende Veranstaltungen zu entwickeln.

Frau Lindsay Santos verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Events-Branche, wo sie erfolgreich in kaufmännischen, operativen und produktiven Funktionen tätig war. In den vergangenen zwei Jahren hat Lindsay für InfoComm Asia Fachmessen geleitet, die sich an eine Vielzahl von Branchen gerichtet haben. Diese Erfahrung bei der Durchführung von Events und der Entwicklung neuer Initiativen wird die Wachstumspläne von Aspermont unterstützen.

Alex Kent, Managing Director, sagte:

Aspermont befindet sich in einer Wachstumsphase, in der wir uns auf den Ausbau unserer operativen Kapazitäten und die Entwicklung von Wissenskapital in allen Geschäftsbereichen konzentrieren. (Siehe unseren Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022.) Unser Live-Event-Geschäft verzeichnet bereits ein hohes Wachstum und erreicht eine kritische Masse.

Wir heißen Lindsay Santos im Aspermont-Team willkommen und halten diesen Zeitpunkt für richtig. Lindsay hat sehr viel Erfahrung im Event-Management, und ihr Know-how in der Umwandlung von Konferenzen in große Ausstellungen hat sich bewährt. Unser Weg von Konferenzen zu Ausstellungen und schließlich Messen wird durch unser Business-to-Business-Modell unterstützt. Veranstaltungen werden in den nächsten 5 Jahren eine wichtige treibende Kraft für das Umsatz- und Gewinnwachstum von Aspermont bilden und den starken Cashflow liefern, der für die Lancierung neuer geschäftlicher Aktivitäten erforderlich ist.

Lindsay wurde ernannt, um das Live-Event-Geschäft von Aspermont zu erweitern und zu verbessern und so unsere globale Präsenz in allen Rohstoffsektoren auszubauen. Lindsay wird in unserem Büro in Singapur tätig sein, was unser Engagement für Singapur als zentrale Drehscheibe für Aspermont in Asien unterstreicht.

Lindsay Santos, Group Head of Events, meinte:

Aspermonts Strategie, ein globales Events-Geschäft aufzubauen, gibt mir das Mandat, erstklassige Inhalte und objektive Einblicke in den Rohstoffsektor und potenziell in neue Branchen zu produzieren und liefern.

Die umfangreichen Inhalte, branchenführenden Daten, Studien und Analysen von Aspermont sind eine ideale Ergänzung für das Events-Geschäft. Ich freue mich darauf, ein Team zu leiten, das Gemeinschaften in aller Welt, die im Rohstoffsektor tätig sind, marktführende, umfassende und spannende Veranstaltungserlebnisse bieten wird.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

