Aspermont bestätigt außergewöhnliche Finanzergebnisse für das zweite Quartal

28. April 2022. Aspermont (ASX:ASP, FWB:00W), der führende B2B-Mediendienstleister für den globalen Rohstoffsektor, bestätigt die anhaltende Wachstumsdynamik im Geschäftsjahr 2022 und gibt die außergewöhnlichen Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt.

Wichtigste Ergebnisse, 2. Quartal 2022 gegenüber 2. Quartal 2021

– Gesamtumsatz steigt um 39 % auf 4,8 Mio. Dollar

– Bruttogewinn steigt bei einer Bruttomarge von 65 % gegenüber 63 % um 43 % auf 3,1 Mio. Dollar

– Gewinn steigt auf normalisierter Basis um 20 % auf 0,5 Mio. Dollar

– Dean Felton tritt dem Board von Aspermont bei (siehe Pressemeldung)

– Aspermont richtet mit der Future of Mining – Australia erstmals wieder Live-Veranstaltungen aus (siehe Pressemeldung)

– Aspermont-Tochter Kondinin Group erhält Regierungsauftrag im Wert von 2,3 Mio. Dollar (siehe Pressemeldung)

– Aspermont stellte auf der jüngsten Hauptversammlung seine Unternehmensstrategie vor (siehe Pressemeldung)

– Soochow CSSD Capital Markets wurde als Unternehmensberater beauftragt (siehe Pressemeldung)

Managing Director Alex Kent sagt dazu:

Die Wiederaufnahme von Live-Veranstaltungen hat in diesem Quartal zu einem außergewöhnlichen Wachstum (72 %) in unserem Dienstleistungsgeschäft beigetragen, und wir erwarten ähnliche Auswirkungen in unserem Dienstleistungsgeschäft im vierten Quartal, wenn noch mehr Live-Veranstaltungen stattfinden.

Unser XaaS-Geschäft setzte mit einem starken Wachstum (19 %) im 23. Quartal in Folge seine positive Entwicklung fort. Wir investieren einen bedeutenden Anteil unseres positiven Cashflows in die Entwicklung neuer XaaS-Produkte, um das Wachstum über die nächsten Jahre hinweg weiter zu beschleunigen.

Unser Datengeschäft entwickelte sich in diesem Quartal planmäßig, wenn auch kein Wachstum verzeichnet wurde. Im Rahmen unseres zweijährigen Leadgenerierungsprozesses entwickeln wir neue Datenprodukte und erwarten im zweiten Halbjahr 2022 höhere Beiträge.

Wir freuten uns sehr, dass wir von der australischen Regierung für unsere Bemühungen im Bereich der Dürreresistenz anerkannt und ausgezeichnet wurden. Dürre ist für die australische Landwirtschaft ein wesentliches Problem, und wir sind stolz darauf, bei der Minderung von Auswirkungen infolge von Dürreereignissen und bei der Suche nach Lösungen eine Schlüsselrolle zu übernehmen. Der nicht budgetierte staatliche Zuschuss in Höhe von 2,3 Millionen Dollar wird ab dem vierten Quartal dieses Jahres über zwei Jahre hinweg in Form von Einnahmen und Cashflow gestaffelt.

Mit der Ernennung von Dean Felton in das Board von Aspermont ergänzen wir unser Wissenskapital und unsere operativen Fähigkeiten. Seine beträchtliche Erfahrung im Rohstoffsektor dürfte sowohl für mich persönlich als auch für unser gesamtes Führungsteam von unschätzbarem Wert sein.

Unsere technische Entwicklung schreitet weiter voran und wir sollten im dritten Quartal unsere Investor Outreach-Plattform der nächsten Generation, die in Resource Stocks umbenannt wird, sowie unsere neue Content Works-Plattform und unsere mit Spannung erwartete Blu Horseshoe-Fintech-Plattform auf den Markt bringen können.

Mit dem planmäßigen Verlauf unseres Produktentwicklungsprogramms steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere finanziellen Wachstumserwartungen in Bezug auf unsere Umsatz- und Ertragsziele übertreffen werden.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

