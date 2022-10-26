Aspriva Flüssigkeitszufuhr: Warum Longevity mit einfachen Routinen beginnt

Hydration ist mehr als nur Wasser trinken: ASPRIVA verbindet Flüssigkeitszufuhr mit ausgewählten Nährstoffen für eine einfache, alltagstaugliche Longevity-Routine.

Wenn über Longevity gesprochen wird, denkt man oft an Nahrungsergänzungsmittel, Training, Schlaf und Biohacking. Hydration wirkt dagegen fast banal. Ist sie aber nicht.

Wasser unterstützt essenzielle Körperfunktionen: den Transport von Nährstoffen, die Regulierung der Körpertemperatur, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten. Bei Hitze kann bereits ein leichter Flüssigkeitsmangel Energie, Konzentration und Wohlbefinden beeinträchtigen. Es geht nicht darum, wahllos mehr zu trinken. Es geht darum, besser und regelmäßiger zu trinken.

Für die meisten gesunden Erwachsenen bilden Wasser und eine ausgewogene Ernährung die Grundlage. Getränke mit Elektrolyten und Glukose sind vor allem für Menschen sinnvoll, die über mehr als 2 Stunden intensiv und stark schweißtreibend Sport treiben. Für die meisten Menschen sind sie im Alltag allerdings nicht notwendig. Ebenso wichtig ist der Zuckeranteil. Wer Flüssigkeitsaufnahme als tägliche Routine etablieren möchte, sollte nicht dauerhaft auf stark gesüßte Getränke setzen. Eine sinnvolle Hydration-Routine braucht Getränke, die gut in den Alltag passen, ohne unnötig Zucker zu liefern.

Die eigentliche Chance besteht darin, Hydration zu einer intelligenteren Routine zu machen. Enthält ein Getränk zusätzlich sinnvolle Nährstoffe und Wirkstoffe, nur sehr wenig Zucker und keine nicht zielführenden Inhaltsstoffe, kann es dabei helfen, zwei Herausforderungen gleichzeitig zu lösen: regelmäßiger zu trinken und die tägliche Nahrungsergänzung zu vereinfachen.

Genau aus diesem Grund hat ASPRIVA 4 Formulierungen entwickelt, die als Getränke eingenommen werden. Sie verbinden Flüssigkeitsaufnahme mit ausgewählten Nährstoffen und Wirkstoffen, sehr geringem Zuckeranteil und laborgeprüfter Qualität. Ein zentraler Unterschied zu anderen Herstellern ist vor allem die Qualitätsprüfung: ASPRIVA Produkte werden auf über 861 Parameter getestet. Dazu gehören unter anderem umfangreiche Prüfungen auf Pestizide, Weichmacher, Schwermetalle und mikrobiologische Qualität.

Damit wird aus einem einfachen Getränk keine komplizierte Lösung, sondern eine kontrollierte tägliche Routine: für Hydration, Haut, Darm, Immunsystem, Energie und tägliches Wohlbefinden. Ohne bis zu 20 einzelne Kapseln einnehmen zu müssen.

Weniger Kapseln. Weniger Zucker. Weniger Komplexität. Eine Routine, die sich jeden Tag leichter umsetzen lässt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CLAUDIA WÜNSCH COMMUNICATION GMBH

Herr Alicia Stempfle

Silbersteinstr. 45

12051 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 7895689-26

web ..: http://www.claudia-wuensch.com/

email : as@claudia-wuensch.com

ASPRIVA ist eine deutsche Marke für **Nahrungsergänzung und Longevity**, die hochwertige Nährstoffe mit alltagstauglichen Routinen verbindet. Im Fokus stehen unter anderem **Energie, Haut, Darmgesundheit, Immunsystem, Schlaf und allgemeines Wohlbefinden**. Die Produkte werden umfassend laborgeprüft und sollen eine einfache, transparente Alternative zu einer Vielzahl einzelner Supplements bieten.



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