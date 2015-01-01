Durchgangsventil-Verriegelungen für sichere Wartungsarbeiten nach DIN EN 17975

Durchgangsventile müssen bei Wartungsarbeiten zuverlässig gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert werden. Handrad-Absperrungen unterstützen Lockout-Tagout nach DIN EN 17975.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Rohrleitungssystemen erfordern die zuverlässige Kontrolle gefährlicher Energien. Durchgangsventile mit Handrad dienen in vielen Industrieanlagen zum Absperren von Druckluft, Dampf, Wasser, Gasen, Chemikalien und anderen Medien. Die DIN EN 17975 beschreibt hierfür ein systematisches Lockout-Tagout-Programm (LOTO), das Beschäftigte vor dem unbeabsichtigten Betätigen von Energiequellen schützt.

Wird ein Durchgangsventil während einer Wartung versehentlich geöffnet oder geschlossen, können gefährliche Medien austreten oder gespeicherte Energien unkontrolliert freigesetzt werden. Handrad-Absperrungen, auch Durchgangsventil-Verriegelungen genannt, verhindern das Drehen des Handrades und sichern das Ventil zuverlässig gegen unbefugtes oder unbeabsichtigtes Betätigen.

Für unterschiedliche Ventilgrößen und Einbausituationen stehen passende Verriegelungssysteme zur Verfügung. Das Sortiment vom bekannten Brady Premium-Distributor MAKRO IDENT umfasst Handrad-Absperrungen für kleine und große Handräder, klappbare Ausführungen für beengte Platzverhältnisse sowie spezielle Lösungen für OS- und Y-Ventile und Ventile mit steigender Spindel. In Verbindung mit Sicherheitsschlössern und Warnanhängern wird deutlich gekennzeichnet, dass Wartungsarbeiten durchgeführt werden und das Ventil bis zum Abschluss der Arbeiten nicht betätigt werden darf.

MAKRO IDENT bietet als zertifizierter Brady Distributor und Brady GOLD Expert Partner das komplette Sortiment an Brady Handrad-Absperrungen, Durchgangsventil-Verriegelungen und mehr. Zum Lieferprogramm gehören außerdem Sicherheitsschlösser, Verriegelungsbügel (Hasps), Warnanhänger, Lockout-Stationen, Shadowboards sowie weitere Lockout-Tagout-Produkte. Der geschulte Customer Service unterstützt Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Verriegelungen und bei der Umsetzung eines Lockout-Tagout-Programms nach DIN EN 17975.

Ein wirksames Lockout-Tagout-Programm berücksichtigt sämtliche Energiequellen einer Anlage. Neben elektrischen, hydraulischen, pneumatischen und mechanischen Energiequellen zählen hierzu auch Rohrleitungssysteme mit Durchgangsventilen. Die konsequente Absicherung dieser Ventile trägt dazu bei, Arbeitsunfälle zu vermeiden, Wartungsarbeiten sicher durchzuführen und die Anforderungen der DIN EN 17975 dauerhaft umzusetzen.

MAKRO IDENT unterstützt Industrieunternehmen mit professionellen Brady Lockout-Tagout-Lösungen für die sichere Kontrolle gefährlicher Energien. Unternehmen profitieren von hochwertigen Produkten, kompetenter Beratung und einer praxisgerechten Unterstützung bei der Einführung und Weiterentwicklung ihrer Lockout-Tagout-Prozesse.

Weitere Informationen zu Brady Handrad-Absperrungen und Durchgangsventil-Verriegelungen erhalten Interessierte unter: Durchgangsventil-Verriegelungen für sichere Wartungsarbeiten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

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web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

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