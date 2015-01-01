  • Durchgangsventil-Verriegelungen für sichere Wartungsarbeiten nach DIN EN 17975

    Durchgangsventile müssen bei Wartungsarbeiten zuverlässig gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert werden. Handrad-Absperrungen unterstützen Lockout-Tagout nach DIN EN 17975.

    BildWartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Rohrleitungssystemen erfordern die zuverlässige Kontrolle gefährlicher Energien. Durchgangsventile mit Handrad dienen in vielen Industrieanlagen zum Absperren von Druckluft, Dampf, Wasser, Gasen, Chemikalien und anderen Medien. Die DIN EN 17975 beschreibt hierfür ein systematisches Lockout-Tagout-Programm (LOTO), das Beschäftigte vor dem unbeabsichtigten Betätigen von Energiequellen schützt.

    Wird ein Durchgangsventil während einer Wartung versehentlich geöffnet oder geschlossen, können gefährliche Medien austreten oder gespeicherte Energien unkontrolliert freigesetzt werden. Handrad-Absperrungen, auch Durchgangsventil-Verriegelungen genannt, verhindern das Drehen des Handrades und sichern das Ventil zuverlässig gegen unbefugtes oder unbeabsichtigtes Betätigen.

    Für unterschiedliche Ventilgrößen und Einbausituationen stehen passende Verriegelungssysteme zur Verfügung. Das Sortiment vom bekannten Brady Premium-Distributor MAKRO IDENT umfasst Handrad-Absperrungen für kleine und große Handräder, klappbare Ausführungen für beengte Platzverhältnisse sowie spezielle Lösungen für OS- und Y-Ventile und Ventile mit steigender Spindel. In Verbindung mit Sicherheitsschlössern und Warnanhängern wird deutlich gekennzeichnet, dass Wartungsarbeiten durchgeführt werden und das Ventil bis zum Abschluss der Arbeiten nicht betätigt werden darf.

    MAKRO IDENT bietet als zertifizierter Brady Distributor und Brady GOLD Expert Partner das komplette Sortiment an Brady Handrad-Absperrungen, Durchgangsventil-Verriegelungen und mehr. Zum Lieferprogramm gehören außerdem Sicherheitsschlösser, Verriegelungsbügel (Hasps), Warnanhänger, Lockout-Stationen, Shadowboards sowie weitere Lockout-Tagout-Produkte. Der geschulte Customer Service unterstützt Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Verriegelungen und bei der Umsetzung eines Lockout-Tagout-Programms nach DIN EN 17975.

    Ein wirksames Lockout-Tagout-Programm berücksichtigt sämtliche Energiequellen einer Anlage. Neben elektrischen, hydraulischen, pneumatischen und mechanischen Energiequellen zählen hierzu auch Rohrleitungssysteme mit Durchgangsventilen. Die konsequente Absicherung dieser Ventile trägt dazu bei, Arbeitsunfälle zu vermeiden, Wartungsarbeiten sicher durchzuführen und die Anforderungen der DIN EN 17975 dauerhaft umzusetzen.

    MAKRO IDENT unterstützt Industrieunternehmen mit professionellen Brady Lockout-Tagout-Lösungen für die sichere Kontrolle gefährlicher Energien. Unternehmen profitieren von hochwertigen Produkten, kompetenter Beratung und einer praxisgerechten Unterstützung bei der Einführung und Weiterentwicklung ihrer Lockout-Tagout-Prozesse.

    Weitere Informationen zu Brady Handrad-Absperrungen und Durchgangsventil-Verriegelungen erhalten Interessierte unter: Durchgangsventil-Verriegelungen für sichere Wartungsarbeiten

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
    Frau Angelika Hentschel
    Bussardstrasse 24
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 089-615658-28
    fax ..: 089-615658-25
    web ..: https://www.makroident.de
    email : info@makroident.de

    Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
    ——————————————————————————————————————–
    o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,
    Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.
    o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000
    Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller
    o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in
    alle EU-Länder und der Schweiz.

    Produktsortiment
    ———————–
    Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

    Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

    Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

    Pressekontakt:

    MAKRO IDENT e.K.
    Frau Angelika Hentschel
    Bussardstraße 24
    82008 Unterhaching

    fon ..: 089-615658-28
    web ..: https://www.makroident.de
    email : info@makroident.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Lockout-Tagout in der Instandhaltung – Sichere Wartungsarbeiten nach DIN EN 17975
      Wartungsarbeiten zählen zu den unfallträchtigsten Tätigkeiten in Unternehmen. Lockout-Tagout verhindert das unbeabsichtigte Wiedereinschalten von Maschinen und schützt Beschäftigte....

    2. Ventilverriegelungen für sichere Wartungsarbeiten an Rohrleitungen
      Bei Wartungsarbeiten an Rohrleitungssystemen müssen Energie- und Medienquellen zuverlässig abgesperrt werden. Ventilverriegelungen verhindern das unbeabsichtigte Betätigen von Armaturen....

    3. DIN EN 17975: Neue LOTO-Norm für sichere Energietrennung
      Die DIN EN 17975 schafft erstmals einen europaweiten Standard für Lockout-Tagout, Energietrennung und die Kontrolle gefährlicher Energien bei Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten....

    4. Gruppen-Lockout mit Gruppenverschlusskästen für sichere Wartungsarbeiten
      Arbeiten mehrere Mitarbeiter gleichzeitig an einer Anlage, muss die Energietrennung zuverlässig gesichert sein. Gruppenverschlusskästen verhindern eine Freigabe, bevor alle Arbeiten beendet sind....

    5. Neue DIN EN 17975 schafft europaweiten Standard für Lockout-Tagout
      Mit der DIN EN 17975 existiert erstmals eine europaweit gültige Norm für Lockout-Tagout, Energietrennung und die Kontrolle gefährlicher Energien bei Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten....

    6. Lockout-Tagout Verriegelungen und Sicherheitskennzeichnungen
      Als Brady-Distributor verfügt MAKRO IDENT über das komplette Sortiment an Brady Lockout-Verriegelungen zur Energie-Isolation und Sicherheitskennzeichnungen, um Mitarbeiter vor Unfällen zu schützen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.