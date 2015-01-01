Lockout-Stationen und Shadowboards für mehr Ordnung und Sicherheit

Ein professionelles Lockout-Tagout-System lebt von einer klaren Organisation. Shadowboards und Stationen sorgen für Übersicht und sofort verfügbare Verriegelungen.

Ein wirksames Lockout-Tagout-Programm (LOTO) umfasst nicht nur geeignete Verriegelungen, sondern auch deren übersichtliche Organisation. Sind Sicherheitsschlösser, Verriegelungen und Warnanhänger nicht schnell verfügbar oder werden nach dem Einsatz nicht vollständig zurückgelegt, können Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten unnötig verzögert oder Sicherheitsrisiken entstehen.

Die DIN EN 17975 beschreibt ein systematisches Lockout-Tagout-Programm (LOTO) zur Kontrolle gefährlicher Energien bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Dazu gehören nicht nur geeignete Verriegelungen, sondern auch klar geregelte Abläufe sowie die übersichtliche Organisation und jederzeitige Verfügbarkeit der benötigten Lockout-Tagout-Ausrüstung.

Lockout-Stationen schaffen hierfür eine zentrale und übersichtliche Aufbewahrung aller wichtigen Lockout-Tagout-Komponenten. Sicherheitsschlösser, Verriegelungen, Verriegelungsbügel (Hasps), Warnanhänger und weiteres Zubehör sind jederzeit griffbereit und stehen direkt am Einsatzort zur Verfügung. Das erleichtert die tägliche Anwendung, verkürzt Suchzeiten und unterstützt die konsequente Umsetzung eines Lockout-Tagout-Programms nach DIN EN 17975.

Noch mehr Übersicht bieten individuell gefertigte Shadowboards. Die Position jedes einzelnen Lockout-Geräts wird durch eine exakt angepasste Kontur gekennzeichnet. Fehlende Verriegelungen oder Sicherheitsschlösser fallen dadurch sofort auf und können unmittelbar ergänzt werden. Gleichzeitig verkürzen sich Suchzeiten und die Vollständigkeitskontrolle wird erheblich erleichtert.

MAKRO IDENT bietet als zertifizierter Brady Distributor und GOLD Expert Partner ein umfangreiches Sortiment an Brady Lockout-Stationen für unterschiedliche Betriebsgrößen sowie individuell gefertigte Shadowboards nach Kundenwunsch. Größe, Bestückung und Anordnung der Lockout-Tagout-Ausrüstung können exakt an Maschinen, Arbeitsbereiche und betriebliche Anforderungen angepasst werden. Der geschulte Customer Service unterstützt Unternehmen bei der Planung und Auswahl passender Organisationslösungen für ein professionelles Lockout-Tagout-Programm.

Neben Lockout-Stationen und Shadowboards umfasst das Sortiment Verriegelungen für elektrische, mechanische, hydraulische und pneumatische Energiequellen, Ventilverriegelungen, Sicherheitsschlösser, Gruppen-Lockout-Systeme sowie weiteres Zubehör für die sichere Energietrennung gemäß DIN EN 17975.

MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen aus Maschinenbau, Chemie, Energieversorgung, Pharma, Lebensmittelindustrie und vielen weiteren Branchen mit professionellen Brady Lockout-Tagout-Lösungen. Neben hochwertigen Produkten profitieren Kunden von einer praxisorientierten Beratung sowie der Unterstützung bei der Einführung und Organisation sicherer Lockout-Tagout-Systeme.

Weitere Informationen zu Brady Lockout-Stationen:

Lockout-Stationen für LOTO-Verriegelungen und Sicherheitsschlösser

Informationen zu individuell gefertigten Brady Shadowboards:

LOTO Shadowboards für Ordnung und Übersichtlichkeit

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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Pressekontakt:

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Frau Angelika Hentschel

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