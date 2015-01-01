Gruppen-Lockout mit Gruppenverschlusskästen für sichere Wartungsarbeiten

Arbeiten mehrere Mitarbeiter gleichzeitig an einer Anlage, muss die Energietrennung zuverlässig gesichert sein. Gruppenverschlusskästen verhindern eine Freigabe, bevor alle Arbeiten beendet sind.

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten werden häufig von mehreren Mitarbeitern gleichzeitig durchgeführt. Hinzu kommen Schichtwechsel, externe Dienstleister oder verschiedene Fachabteilungen, die zeitgleich an einer Maschine oder Anlage arbeiten. Damit eine Energiequelle erst wieder freigegeben wird, wenn sämtliche Arbeiten abgeschlossen sind, kommen Gruppen-Lockout-Lösungen zum Einsatz.

Die DIN EN 17975 beschreibt Verfahren zur Kontrolle gefährlicher Energien und legt fest, wie Energiequellen vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sicher isoliert, verriegelt und gekennzeichnet werden. Arbeiten mehrere Personen gleichzeitig an einer Maschine oder Anlage, muss sichergestellt sein, dass eine Freigabe erst erfolgen kann, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind. Gruppen-Lockout-Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, diese Anforderungen sicher und nachvollziehbar umzusetzen.

Nach dem Verriegeln der Energiequellen werden die Schlüssel der eingesetzten Lockout-Vorrichtungen im Gruppenverschlusskasten eingeschlossen. Anschließend bringt jeder beteiligte Mitarbeiter sein persönliches Sicherheitsschloss am Gruppenverschlusskasten an. Erst wenn sämtliche Sicherheitsschlösser entfernt wurden, kann der Schlüssel entnommen und die Anlage wieder in Betrieb genommen werden. Dieses Verfahren sorgt für eindeutige Verantwortlichkeiten und verhindert ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten während laufender Wartungsarbeiten.

Besonders bei umfangreichen Wartungsprojekten oder Schichtwechseln bieten Gruppenverschlusskästen zusätzliche Sicherheit. Jeder Mitarbeiter behält die Kontrolle über sein persönliches Sicherheitsschloss. Auch wenn Arbeiten an die nächste Schicht übergeben werden, bleibt jederzeit nachvollziehbar, welche Personen noch an der Anlage tätig sind und wann eine sichere Freigabe erfolgen darf.

MAKRO IDENT bietet als zertifizierter Brady Distributor und GOLD Expert Partner ein umfangreiches Sortiment an Brady Gruppen-Lockout-Lösungen. Dazu gehören tragbare Gruppenverschlusskästen, Gruppenverschlusskästen zur Wandmontage, Safety REDBOX(TM), SlimView(TM)-Gruppenverschlusskästen, COMPACT-Gruppenverschlusskästen, Gruppenverschluss-Center sowie Berechtigungskontrollstationen für Lockout-Tagout-Dokumente, Checklisten und Freigaben. Der geschulte Customer Service unterstützt Unternehmen bei der Auswahl der passenden Lösung für kleine Wartungsteams ebenso wie für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen.

Ergänzend zu Gruppenverschlusskästen kommen bei Gruppen-Lockout-Anwendungen – häufig Verriegelungsbügel (Hasps), Sicherheitsschlösser und Warnanhänger – zum Einsatz. Gemeinsam bilden sie ein durchgängiges Lockout-Tagout-System, das den Anforderungen moderner Arbeitsschutzkonzepte entspricht und die sichere Energietrennung unterstützt.

MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen aus Maschinenbau, Chemie, Energieversorgung, Pharma, Lebensmittelproduktion und vielen weiteren Branchen mit professionellen Brady Lockout-Tagout-Lösungen. Neben hochwertigen Produkten profitieren Kunden von einer praxisorientierten Beratung sowie der Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Gruppen-Lockout-Systeme für unterschiedlichste Anwendungen.

Weitere Informationen zu Brady Gruppenverschlusskästen, Gruppen-Lockout-Boxen und Berechtigungskontrollstationen sind erhältlich unter:

Gruppen-Lockout mit LOTO-Boxen für sichere Wartungsarbeiten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

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